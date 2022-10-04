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ЛЧ. Аякс – Наполи 1:6. Что это было?
Неаполитанцы камня на камне не оставили от соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа А, третий тур
"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Ну что тут сказать? Это надо видеть. Именно этим сегодня занимались игроки "Аякса" – смотрели, как над ними издеваются на их же стадионе. Это первое крупнейшее поражение амстердамцев за 58 лет. В последний раз они уступали в пять мячей еще в 1964 году против "Фейенорда" (4:9). Какой-то ужас.
Но вот матч начался для "Аякса" со счастливой ноты. Хозяева провели быструю атаку и на девятой минуте уже открыли счет в матче: Тейлор попытался пробить и попал и Кудуса, а затем мяч полетел в ворота. Собственно, это было все положительное, что смог “Аякс” за матч.
???????? S T A R B O Y ????????#UCL #ajanap pic.twitter.com/yJSagjOH4O— AFC Ajax (@AFCAjax) October 4, 2022
Уже через несколько минут Кварацхелия поймал хозяев на ошибке, но не смог поразить с дальнего расстояния в пустые ворота, однако впоследствии счет стал ровным: Распадори прыгнул рыбкой и головой отправил мяч в левый угол. Второй гол неаполитанцев тоже был со второго этажа, но в этот раз первое взятие ворот в сезоне праздновал капитан гостей Ди Лоренцо.
Быстро все перевернулось с ног на голову. Это забрало много нервов у гостей, особенно в Спалетти – он слишком эмоционально общался со всеми. Но уже при счете 1:2 ему нечему было беспокоиться.
К концу тайма еще и Зелинский получил два момента от партнеров. Правда, сумел использовать только один: убежал от защиты соперника на очень хорошую ударную позицию и прошил вратаря. 38-летний Пасвер сыграл не слишком уверенно.
Правда, казалось бы, опытный голкипер на старте второго тайма сыграл еще хуже. Он неточным пасом привез гол в свои ворота – Распадори оформил дубль.
Атаки у "Аякса" не выходили. Здесь суть в том, что не “Наполи” прекрасно играл в обороне, а именно амстердамцы плохо шли в наступление. Сегодня не их день для атак, в отличие от ВСУ.
На 63-й и 81-й минутах "Наполи" забил свои финальные голы в матче усилиями очень активного сегодня Кварацхелии и Симеоне, вышедшего на замену. Между тем, еще и капитан хозяев Тадич был удален с поля. Если не идет, то не идет. Интересно, что по состоянию на 80-ю минуту процентов 60 болельщиков покинули трибуны "Иоганн Кройф Арены". На это действительно трудно было смотреть…
???? #AjaxNapoli: la gallery finale del match— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2022
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qc7iXsiwl6
Повезло "Аяксу", что не восемь-девять голов пропустили. Собственно, как повезло хотя бы с одним забитым голом. У амстердамцев ничего не получалось, а у неаполитанцев – наоборот. Благодаря этому подопечные Спалетти продолжают возглавлять группу, “Аякс” идет на третьей строчке. Все-таки нидерландцы будут сражаться только за Лигу Европы.
"Аякс" (Амстердам, Нидерлады) - "Наполи" (Неаполь, Италия) 1:6
Голы: Кудус 6 – Распадори 18, Ди Лоренцо 33, Зелинский 45, Распадори 47, Кварцхелия 63, Симеоне 81
Аякс: Пасвер – Ренш (Баас 84), Тимбер, Бесси, Блинд – Бергхюйс (Бробби 72), Альварес, Тейлор (Классен 72) – Тадич, Кудус, Бергуейн
Наполи: Мерет – Ди Лоренцо (Дзаноли 84), Ким, Ррахмани, Оливейра – Ангуисса, Лоботка (Гаетан 80), Зелинский (Ндомбеле 46) – Лосано , Распадори (Симеоне 64), Кварцхелия (Эльмас 64)
Предупреждения: Тимбер 30, Тадич 38, 73, Кудус 90+2 – Распадори 21, Спалетти 27
Удаление: Тадич 73 (вторая желтая)
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