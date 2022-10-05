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Сыграли на руку конкурентам. Айнтрахт – Тоттенхэм 0:0. Видеообзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Айнтрахт - Тоттенхэм ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Сыграли на руку конкурентам. Айнтрахт – Тоттенхэм 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В этом матче не было забитых мячей, хотя было напряжение и интрига. Больше всего от такого результата выиграли конкуренты "Айтрахта" и "Тоттенхэма", которые улучшили ("Марсель") или сохранили ("Спортинг") свои позиции относительно этих команд.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Айнтрахт" – "Тоттенхэм".

Лига чемпионов. Группа D, 3-й тур

Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт-на-Майне)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

"Айнтрахт" – "Тоттенхэм" 0:0

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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