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Сыграли на руку конкурентам. Айнтрахт – Тоттенхэм 0:0. Видеообзор матча
Айнтрахт - Тоттенхэм ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче не было забитых мячей, хотя было напряжение и интрига. Больше всего от такого результата выиграли конкуренты "Айтрахта" и "Тоттенхэма", которые улучшили ("Марсель") или сохранили ("Спортинг") свои позиции относительно этих команд.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Айнтрахт" – "Тоттенхэм".
Лига чемпионов. Группа D, 3-й тур
Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт-на-Майне)
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
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