Сыграли на руку конкурентам. Айнтрахт – Тоттенхэм 0:0. Видеообзор матча

В этом матче не было забитых мячей, хотя было напряжение и интрига. Больше всего от такого результата выиграли конкуренты "Айтрахта" и "Тоттенхэма", которые улучшили ("Марсель") или сохранили ("Спортинг") свои позиции относительно этих команд.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Айнтрахт" – "Тоттенхэм".

Лига чемпионов. Группа D, 3-й тур

Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт-на-Майне)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

"Айнтрахт" – "Тоттенхэм" 0:0