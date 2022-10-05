Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четкое распределение сил. Ливерпуль - Рейнджерс 2:0. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль - Рейнджерс ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче было четкое распределение сил – фаворит "Ливерпуль" без особого труда одолел аутсайдера "Рейнджерс". Здесь четкое распределение и в таблице: "Ливерпуль" претендует на выход в плей-офф, "Рейнджерс" имеет три поражения в трех матчах без единого забитого мяча. Удручающе для представителя Шотландии.
Лига чемпионов, группа A, третий тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Рейнджерс” 2:0
Голы: Александер-Арнольд 7, Салах 53 (пен.)
Популярное сейчас
- "Час не мог выйти из машины" - Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
- ОК Південь: Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен
- Лукашенко впервые признал, что Беларусь участвует в войне россии против Украины
- Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга