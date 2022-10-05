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Четкое распределение сил. Ливерпуль - Рейнджерс 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Ливерпуль - Рейнджерс ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Четкое распределение сил. Ливерпуль - Рейнджерс 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В этом матче было четкое распределение сил – фаворит "Ливерпуль" без особого труда одолел аутсайдера "Рейнджерс". Здесь четкое распределение и в таблице: "Ливерпуль" претендует на выход в плей-офф, "Рейнджерс" имеет три поражения в трех матчах без единого забитого мяча. Удручающе для представителя Шотландии.

Лига чемпионов, группа A, третий тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Рейнджерс” 2:0
Голы: Александер-Арнольд 7, Салах 53 (пен.)

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Ливерпуль
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