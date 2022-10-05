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Стопроцентный результат низкорейтингового. Брюгге - Атлетико 2:0. Видео голов, обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Брюгге - Атлетико ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Стопроцентный результат низкорейтингового. Брюгге - Атлетико 2:0. Видео голов, обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Этот результат – сенсация дня. Более того, "Брюгге" претендует на звание сенсации турнира, ведь в первом круге выиграл все три матча против вышестоящих в рейтинге соперников. Невероятный перформанс представителя четвертой корзины.

Яремчук сегодня не играл, Соболь вышел на смену в конце матча. Смотрите самые интересные моменты противостояния "Брюгге" – "Атлетико".

Лига чемпионов, третий раунд
"Брюгге" - "Атлетико" 2:0
Голы: Сова 36 (Хутгла), Хутгла 62 (Бьюнекен)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Брюгге
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