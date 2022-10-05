Стопроцентный результат низкорейтингового. Брюгге - Атлетико 2:0. Видео голов, обзор матча

Этот результат – сенсация дня. Более того, "Брюгге" претендует на звание сенсации турнира, ведь в первом круге выиграл все три матча против вышестоящих в рейтинге соперников. Невероятный перформанс представителя четвертой корзины.

Яремчук сегодня не играл, Соболь вышел на смену в конце матча. Смотрите самые интересные моменты противостояния "Брюгге" – "Атлетико".

Лига чемпионов, третий раунд

"Брюгге" - "Атлетико" 2:0

Голы: Сова 36 (Хутгла), Хутгла 62 (Бьюнекен)