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Волевая и легкая одновременно. Аякс – Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча
Аякс - Наполи ⋉ 1:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кто остановит "Наполи"? Наверное, этот вопрос уже на плей-офф турнира, потому что в группе, такое впечатление, неаполитанцы непреклонны. Девять очков из девяти возможных в первом круге группового раунда, тринадцать забитых и всего два пропущенных. Что говорить, если "Наполи" сокрушил "Аякс", который сам кого хочешь разгромит… И это при условии, что итальянцы первыми пропустили.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Группа А, третий тур
"Аякс" (Амстердам, Нидерлады) - "Наполи" (Неаполь, Италия) 1:6
Голы: Кудус 6 – Распадори 18, Ди Лоренцо 33, Зелинский 45, Распадори 47, Кварцхелия 63, Симеоне 81
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