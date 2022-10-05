  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Волевая и легкая одновременно. Аякс – Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волевая и легкая одновременно. Аякс – Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аякс - Наполи ⋉ 1:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Волевая и легкая одновременно. Аякс – Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кто остановит "Наполи"? Наверное, этот вопрос уже на плей-офф турнира, потому что в группе, такое впечатление, неаполитанцы непреклонны. Девять очков из девяти возможных в первом круге группового раунда, тринадцать забитых и всего два пропущенных. Что говорить, если "Наполи" сокрушил "Аякс", который сам кого хочешь разгромит… И это при условии, что итальянцы первыми пропустили.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов
Группа А, третий тур
"Аякс" (Амстердам, Нидерлады) - "Наполи" (Неаполь, Италия) 1:6
Голы: Кудус 6 – Распадори 18, Ди Лоренцо 33, Зелинский 45, Распадори 47, Кварцхелия 63, Симеоне 81

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде