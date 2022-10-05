Волевая и легкая одновременно. Аякс – Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча

Кто остановит "Наполи"? Наверное, этот вопрос уже на плей-офф турнира, потому что в группе, такое впечатление, неаполитанцы непреклонны. Девять очков из девяти возможных в первом круге группового раунда, тринадцать забитых и всего два пропущенных. Что говорить, если "Наполи" сокрушил "Аякс", который сам кого хочешь разгромит… И это при условии, что итальянцы первыми пропустили.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа А, третий тур

"Аякс" (Амстердам, Нидерлады) - "Наполи" (Неаполь, Италия) 1:6

Голы: Кудус 6 – Распадори 18, Ди Лоренцо 33, Зелинский 45, Распадори 47, Кварцхелия 63, Симеоне 81