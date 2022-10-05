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Ответ миланским критикам. Интер - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интер - Барселона ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ответ миланским критикам. Интер - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Интересный получился матч, хоть и с малым количеством голов. "Интер" плохо играет в Серии А, но в Лиге чемпионов способен демонстрировать характер. По крайней мере, забил, затем удержал преимущество в матче с "Барселоной". Хотя последняя давила и жаловалась на судейство – отмененный гол, не назначенный пенальти за игру рукой.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре центрального матча игрового дня Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Барселона" 1:0
Гол: Чалханоглу 45+2

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В статье: Барселона Интер (Милан)
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