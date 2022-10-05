Ответ миланским критикам. Интер - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Интересный получился матч, хоть и с малым количеством голов. "Интер" плохо играет в Серии А, но в Лиге чемпионов способен демонстрировать характер. По крайней мере, забил, затем удержал преимущество в матче с "Барселоной". Хотя последняя давила и жаловалась на судейство – отмененный гол, не назначенный пенальти за игру рукой.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре центрального матча игрового дня Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Барселона" 1:0

Гол: Чалханоглу 45+2