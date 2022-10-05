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Нагельсманн после 5:0 с Викторией: Мы на верном пути

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"Бавария" с 9 очками лидирует в группе С

Нагельсманн после 5:0 с Викторией: Мы на верном пути

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу своей команды над "Викторией" Пльзень (5:0) в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

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"Парни здорово себя показали. Именно так и нужно подходить к игре. Мы быстро сняли все вопросы по итогу матча и затем контролировали его ход.

Учитывая предстоящий в воскресенье матч [с "Боруссией" Дортмунд], это важная и заслуженная победа, которая показала, что мы на верном пути", – заявил Нагельсманн.

"Бавария" имеет 9 очков и занимает 1-е место в таблице группы С. "Виктория" Пльзень идет четвертая, не имея в активе ни одного пункта. 12 октября мюнхенцы проведут с чехами ответный поединок в Чехии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виктория (Пльзень) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Bayern & Germany

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