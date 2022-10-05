Нагельсманн после 5:0 с Викторией: Мы на верном пути

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу своей команды над "Викторией" Пльзень (5:0) в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

"Парни здорово себя показали. Именно так и нужно подходить к игре. Мы быстро сняли все вопросы по итогу матча и затем контролировали его ход.

Учитывая предстоящий в воскресенье матч [с "Боруссией" Дортмунд], это важная и заслуженная победа, которая показала, что мы на верном пути", – заявил Нагельсманн.