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Нагельсманн после 5:0 с Викторией: Мы на верном пути
"Бавария" с 9 очками лидирует в группе С
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу своей команды над "Викторией" Пльзень (5:0) в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.
"Парни здорово себя показали. Именно так и нужно подходить к игре. Мы быстро сняли все вопросы по итогу матча и затем контролировали его ход.
Учитывая предстоящий в воскресенье матч [с "Боруссией" Дортмунд], это важная и заслуженная победа, которая показала, что мы на верном пути", – заявил Нагельсманн.
"Бавария" имеет 9 очков и занимает 1-е место в таблице группы С. "Виктория" Пльзень идет четвертая, не имея в активе ни одного пункта. 12 октября мюнхенцы проведут с чехами ответный поединок в Чехии.
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