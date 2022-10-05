Симеоне: Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге". "Матрасники" уступили в Бельгии со счетом 0:2.

"Сегодня "Брюгге" был очень силен. Но были к этому готовы. Мы мощно провели первый тайм. Но нам не хватило точности и, наверное, даже уверенности. Мы не забили пенальти, который мог изменить ход всего матча. Но мы не собираемся сдаваться.

Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.