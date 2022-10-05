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Симеоне: Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию

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Главный тренер "Атлетико" - о поражении от "Брюгге"

Симеоне: Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге". "Матрасники" уступили в Бельгии со счетом 0:2.

"Сегодня "Брюгге" был очень силен. Но были к этому готовы. Мы мощно провели первый тайм. Но нам не хватило точности и, наверное, даже уверенности. Мы не забили пенальти, который мог изменить ход всего матча. Но мы не собираемся сдаваться.

Впереди еще три матча, и мы можем исправить ситуацию", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

После трех туров "Брюгге" лидирует в группе В, набрав 9 очков. "Атлетико" располагается на 4-й строчке с 3 очками в активе.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Брюгге Диего Симеоне
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Источник:
uefa

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