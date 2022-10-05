Спаллетти - о разгроме над Аяксом: У Наполи был хороший психологический настрой

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал грандиозную победу своей команды над "Аяксом" (6:1) в матче Лиги чемпионов в Амстердаме.

"Победа даёт осознание того, чего мы способны добиться. Я поздравляю ребят с отличным результатом. Когда пропускаешь первым на таком стадионе, в такой "жаре", когда вокруг тебя такой рёв, не всегда просто собраться, но команда отлично отреагировала. Мы действовали на поле правильно при любом счёт.

У футболистов был хороший психологический настрой. Даже когда мы вели с комфортным отрывом, они не останавливались, сохраняли высокий уровень концентрации. Эта победа, безусловно, даёт нам очень хорошие шансы на выход в 1/8 финала. И я так говорю не только по результатам, но и благодаря нашей игре, экспрессии на поле. Наш блестящий футбол в такой великолепной атмосфере доставляет огромное удовольствие.

Мы преподали урок команде, у которой красивый футбол исторически заложен в систему? Нет, мы никого не учили. Мы просто стараемся достигать максимальной производительности. И хотим продолжать. Думаем только о себе, о нашем пути, и хотим попробовать выйти за рамки того, чего уже смогли достичь", — сказал Спаллетти.