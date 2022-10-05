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Гвардиола: Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном
Наставник "Ман Сити" считает, что соперника не стоит недооценивать
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против "Копенгагена" в рамках третьего раунда Лиги чемпионов.
"Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи "Копенгагена" вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда.
Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы", - сказал Гвардиола.
Матч "Манчестер Сити" - "Копенгаген" состоится сегодня, 5 октября и начнется в 22:00.
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