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Гвардиола: Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном

Лига Чемпионов
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Наставник "Ман Сити" считает, что соперника не стоит недооценивать

Гвардиола: Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против "Копенгагена" в рамках третьего раунда Лиги чемпионов.

"Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи "Копенгагена" вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда.

Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы", - сказал Гвардиола.

Матч "Манчестер Сити" - "Копенгаген" состоится сегодня, 5 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Хосеп Гвардиола Копенгаген Манчестер Сити
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Источник:
uefa

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