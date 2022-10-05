Гвардиола: Мы должны быть осторожны в матче с Копенгагеном

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против "Копенгагена" в рамках третьего раунда Лиги чемпионов.

"Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи "Копенгагена" вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда.

Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы", - сказал Гвардиола.