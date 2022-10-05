Индзаги: Победы над Барселоной случаются не часто, но Интер пока еще ничего добился

Наставник "Интера" Симоне Индзаги поделился мыслями после минимальной победы над "Барселоной" (1:0) в матче 3-го раунда Лиги чемпионов. Единственный гол забил Хакан Чалханоглу.

"Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника с высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру. Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков. Прекрасный вечер, но пока еще мы ничего не добились. Пусть даже победы над "Барселоной" случаются не так часто.

Чудесный вечер: мы победили одну из сильнейших в мире команд. Когда каждый готов жертвовать собой, подобными вечерами можно наслаждаться, жить ими. Мы играем без Брозовича и Лукаку. Надеюсь, других потерь не будет, хотя сегодня в концовке у нескольких игроков судорогой сводило мышцы", - цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.