Реал – Шахтер: битва лидеров группы F

5 октября. 22.00. Мадрид, "Сантьго Бернабеу"

Трансляция матча – MEGOGO и платформа Volia TV

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" находится на второй позиции в квартете F. Благодаря сенсационной победе над "Лейпцигом" (1:4) и ничьей с "Селтиком" (1:1) "горняки" подходят к матчам с "Реалом" в статусе одного из лидеров группы.

Титульный партнер ФК "Шахтер" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. Эксперты уверены, что "Реал" легко заберет свои три очка и останется лидером группы. На победу "сливочных" выставлен коэффициент – 1.19. При этом наиболее вероятным является счет 2:0. Шансы на успех горняков на "Сантьяго Бернабеу" расценивают как 15.00 до 1. Коэффициент на ничью – 7.90.

Несмотря на то, что "Шахтер" уже удивил всех еврокубковыми результатами, подобная оценка экспертов объективна. И, в первую очередь, это касается класса команд, опыта игроков и их индивидуальных качеств.

Шанс для Лунина

Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов начал новый сезон так же триумфально, как и закончил предыдущий. Мадридцы выиграли Суперкубок УЕФА у "Айнтрахта", 6 из 7 стартовых матчей Ла Лиги и оба матча группы Лиги чемпионов. Летом мадридцы смогли избавиться от "балласта" в виде Йовича, Иско и даже Бейла, а еще неожиданно для всех болельщиков "сливочных" разбили звездное трио Модрич – Кроос – Каземиро, отпустив бразильца в "МЮ". Незаменимых, конечно, нет. Набирает обороты и опыт Вальверде, несколько менее широким шагом двигается Себайос, но ввиду фантастической формы хорватско-немецкой связки, проблем в центре поля у мадридцев нет. Легко закрепил за собой место в центре защиты и летний новичок "Реала" Рюдигер. Немец, доставшийся Мадриду бесплатно, принял участие во всех матчах новой команды в сезоне.

К матчу с "Шахтером" "Реал" подходит в почти полной боевой готовности. Единственный проблемный вопрос – возможное отсутствие Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер пропустил последний тур Примеры из-за пояснично-крестцового радикулита. О сроках его восстановления не сообщалось, но есть вероятность, что в ближайшем матче ЛЧ он не сыграет. И это при всем желании здоровья для Куртуа может вылиться в двойную радость для украинских футбольных фанатов. Во-первых, лучший вратарь мира не сыграет против "горняков", а во-вторых, его место в воротах должен занять голкипер сборной Украины Андрей Лунин. В воскресенье Лунин впервые сыграл на "Сантьяго Бернабеу", пропустил гол от "Осасуны", а "Реал" впервые в сезоне сыграл вничью и опустился на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. Украинец получил свою порцию критики, но этот матч может точно отнести себе в плюс.

Возвращение Йовичевича в Мадрид

Что касается "Шахтера", то команда Йовичевича в последнем туре УПЛ разбила "Металлист" 6:1 и вернула себе лидерство в чемпионате. Man of the match Даниил Сикан сделал уже второй хет-трик за неделю. До этого его голы помогли украинской молодежке преодолеть плей-офф квалификации к Евро-2023 и выйти в финальную часть турнира. В международную паузу "горняки" подписали новичка, к команде присоединился Егор Назарина. На ЛЧ он, конечно, не заявлен, но сам факт, что горняки продолжают укомплектовываться молодыми и перспективными игроками не может не радовать. Хотя по данным Transfermarkt состав "Реала" в 10 раз дороже состава "Шахтера", 837,5 млн евро против 80,3 млн.

Особым матч против "сливочных" станет для главного тренера "горняков" Игоря Йовичевича. Хорватский специалист был, пожалуй, единственным, кто после двух сезонов подряд снова хотел получить в соперники "Реал". Все потому, что Йовичевич знает мадридский клуб изнутри, поскольку четыре года отыграл за дубль "галактикос". Тренер "Шахтера" до сих пор считает "Реал" лучшим клубом мира, хотя обещает бой и стремится осчастливить украинских болельщиков. Приемлемым результатом для донецкого клуба на выезде была бы даже ничья, но "Шахтер" и "Реал" еще ни разу не делили между собой очки. Команды встречались между собой 6 раз, на счету Мадрида 4 победы, дважды побеждали "горняки". Эти две исторические игры были сыграны в сезон пандемии COVID-19, когда обе команды по болезни недосчитались лидеров. В Мадриде играли даже не на "Сантьяго Бернабеу", а на тренировочной базе "Реала". Но в любом случае этот результат является историческим и вдохновляющим.

Итак, болеем за "Шахтер" в Лиге чемпионов и заряжаем на украинский клуб вместе с Parimatch Ukraine!