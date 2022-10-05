Челси - Милан: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

5 октября. 22.00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Трансляция – видеосервис MEGOGO

Матч "Челси" и "Милана" – настоящая изюминка группы E, битва топ-команд, противостояние больших игроков, хотя с первого взгляда выглядит как встреча лидера и аутсайдера квартета. После двух туров "россонери" идут на первом месте, сыграв вничью с "Зальцбургом" (1:1) и уверенно победив загребское "Динамо" (3:1). На счету лондонцев тоже ничья с австрийцами, но при этом в Загребе они уступили (1:0), и с одним пунктом в активе оказались на 4-м месте в турнирной таблице. Следующие два поединка в Лондоне и Милане, очевидно, определят команду, которая станет главным претендентом на плей-офф Лиги чемпионов и продолжит свой путь в Стамбул.

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Первый легальный букмекер и беттинг-партнер ФК "Челси" Parimatch считает лондонцев фаворитами домашнего поединка с "Миланом". На победу команды Поттера выставлен коэффициент 1.70, а вот на то, что "россонери" привезут три очка со "Стэмфорд Бридж" - 5.10. Шансы на ничью эксперты оценивают как 3.95 к 1. Скорее всего, Обамеянг продолжит забивать за новый клуб. Ставки на то, что габонец отличится голом, принимают с коэффициентом 2.30, а вот на то, что Жиру огорчит свою бывшую команду – 3.70.

Магия Поттера в синем Лондоне

И такой прогноз связан не столько с силой "Челси", сколько с ограниченным кадровым потенциалом "Милана". В синем Лондоне все еще приходят в себя после летних пертурбаций с менеджментом, привыкают к Грэму Поттеру на тренерской позиции, скучают по Лукаку и Маркосу Алонсо и пытаются исправить ситуацию с провальным стартом в АПЛ. В чемпионате "аристократы" идут пятыми с отставанием от лидеров на 8 очков и даже пропустив вперед бывшую команду Поттера "Брайтон". В последнем туре "Челси" победил в лондонском дерби "Кристалл Пелас", но сделал это просто на характере, пропустив первым и забив победный гол на 90-й минуте. Стоит отметить дебютный мяч Обмеянга, вернувшегося в Лондон из "Барселоны", правда, не в красную его часть. Именно на Пьера-Эрика возлагаются большие бомбардирские надежды после того, как Ромелу Лукаку отправился в "Интер".

Собственно, к матчу с "Миланом" "Челси" подходит в полной боевой готовности. Сообщается даже о том, что Канте восстановился после травмы колена и уже тренируется в основной группе. С психологией у лондонцев тоже все должно быть хорошо. К слову, у Грэма Поттера есть диплом магистра в области лидерства и эмоционального интеллекта, поэтому в его арсенале все возможные методы работы с командой.

Звезда Леау и "обескровленный" "Милан"

У "россонери" ситуация гораздо хуже. Чемпион Италии в последнем туре Серии А выгрыз победу над "Эмполи", пропустив на 92-й минуте, но забив победный мяч на 96-й. Но подобное геройство обошлось "Милану" слишком дорого. Капитан команды Давиде Калабрия в этом матче травмировал бедро, еще один защитник 33-летний Симоне Кьяера получил травму подколенного сухожилия, травмировался полузащитник Алексис Салемакерс. И это при том, что в лазарете у "Милана" уже находятся Златан Ибрагимович, Тео Эрнандес, Майк Меньян, Девок Ориги и Алессандро Флоренци. Стефано Пиоли есть над чем работать.

Собственно надежда на атакующий потенциал. Оливье Жиру, который в этом сезоне уже забил 4 мяча, настроен расстроить бывших партнеров. И, конечно, в великолепной форме находится Рафаэл Леау. 23-летний португалец тоже с 4-мя голами в текущем сезоне подтверждает статус восходящей звезды. Поговаривают, что главным претендентом на него является именно "Челси", поэтому стоит показать себя во всей красе.

История и статистика говорят о том, что "Милан" достаточно удобный для "Челси" соперник. Команды встречались между собой 9 раз. На счету лондонцев 4 победы против двух у миланцев. Еще три раза команды играли вничью. В последний раз эти двое играли в 2016-м, в Международном Кубке чемпионов, тогда "Челси" победил со счетом 3:1.

Поэтому пора выбирать своих фаворитов. Заряжай на победу с Parimatch Ukraine!