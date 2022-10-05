Тренер Брюгге: Наш план на игру с Атлетико сработал идеально

Главный тренер "Брюгге" Карл Хуфкенс прокомментировал победу своей команды над мадридским "Атлетико" (2:0) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Наш план на игру сработал идеально. Мы знали, что хотим сделать, и я очень доволен тем, как игроки воплотили наши планы в игру. Владение было бы ключевым, чтобы они не стали слишком уверенными. Таким образом, мы смогли действительно заставить их страдать. В первом тайме мы сделали это очень хорошо.

Во втором мы боролись чуть больше, поскольку они начали играть по принципу "все или ничего". Нам нужно было воздержаться от паники и сохранить агрессивную игру не только в потере мяча, но и в его владении.

Это одна из самых сложных вещей, но крайне важно избежать их прессинга и попытаться его сломать. Кроме того, игроки смогли создать много хаоса своими качествами.

Детали, на которые мы обратили внимание перед игрой, были учтены, и это меня действительно радует. Мы сделали несколько огромных шагов, но мы еще не достигли цели. Я очень жду предстоящих поединков", – сказал Хуфкенс.