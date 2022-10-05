Лига чемпионов. Зальцбург минимально переигрывает Динамо Загреб и выходит на первое место в группе

В Зальцбурге в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Ред Булл Зальцбург" принимал загребское "Динамо". Обе команды приятно удивили на старте нынешнего группового турнира. В противостояниях против "Милана" и "Челси" сегодняшние соперники набирали зачетные пункты. У "Зальцбурга" два очка в активе, а у "Динамо" - три. Можно было не сомневаться, что обе команды настраивались исключительно на победу, которая очень важна с турнирной точки зрения.

Первый опасный момент в матче создали гости. Иванушец отдал на Мишича, который из-за пределов штрафной пробил в верхний угол, но Кен в прыжке отразил удар игрока "Динамо". На 17-й минуте своим моментом ответили хозяева. Удар Тефолиля-Катрена парировал Ливакович. Первым на добивании оказался Окафор, но он не попал в створ ворот.

Обе команды были нацелены на ворота, но не хватало завершающего точного удара. Интереснее играли хозяева, но и хорваты не прижимались к воротам и пытались при первой возможности выбегать в атаку. Следует отдать должное организованной игре "Зальцбурга" в защите. Чемпион Австрий добавил в этом компоненте, если сравнивать с предыдущими сезонами. На перерыв соперники ушли без забитых мячей, но эту игру нельзя было назвать скучной.

Сразу после перерыва характер игры не изменился. Больше контролировали мяч хозяева, а гости рассчитывали на контратаки. На 55-й минуте после подачи с углового должен был забивать Шешко, но его удар с близкого расстояния парировал Ливакович. На 68-й минуте Мохарамми в собственном штрафной сбил Ульмера и арбитр назначил пенальти в ворота Загреба. Защитник "Динамо" допустил роковую ошибку. Одиннадцатиметровый реализовал Окафор - 1:0.

На 82-й минуте должны были сравнивать счет хорваты. После ошибки Шутало один на один выбежал Мишич, но он не смог переиграть Кена. Великолепная игра голкипера "Зальцбурга". В компенсированное время Дрмич ударом головой переправил мяч в сетку, но игрок "Динамо" находился вне игры.

В итоге, матч завершился победой австрийцев - 1:0. В активе "Зальцбурга" пять очков и текущее первое место.

Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур

Зальцбург. "Ред Булл Арена"

"Ред Булл Зальцбург" – "Динамо Загреб" 1:0

Голы: Окафор (70, пенальти)

"Зальцбург": Кен – Соле, Дедич, Павлович, Ульмер (Вебер, 79), Капальдо, Зайвальд, Кьегор, Сучич (Гурна-Дуат, 90+2), Шешко, Окафор (Адаму, 79)

"Динамо" Загреб: Ливакович - Шутало, Теофиль-Катрен (Дрмич, 76), Любичич, Перич, Мохаррами (Бочкай, 80), Мишич, Иванушец (Батурина, 87), Адеми, Оршич (Шпікич, 80), Петкович