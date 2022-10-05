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Лунин и Мудрик в старте, Сикан и Модрич в запасе - стартовые составы на матч Реал - Шахтер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 5 октября, Шахтер в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Мадриде сыграет против Реала.
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Уже известны стартовые составы команд на матч:
Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Кріськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан.
Реал: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Вальверде, Чуамени, Винисиус, Родриго, Менди
Запасные: Луис Лопес, Канисарес, Вальехо, Азар, Модрич, Асенсио, Камавинга, Одриосола, Лукас Васкес, Рюдигер, Мариано
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет
Также на ютубе доступна и аудиотрансляция поединка.
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