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Реал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Шахтер
"Шахтеру" в последнее время "везет" на "Реал" – это уже третий сезон в Лиге чемпионов (и четвертый в целом), в котором на групповом раунде приходится играть с "Реалом". С одной стороны, это бесценный опыт. С другой – это не очень благоприятные возможности для набора очков.
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Хотя в нынешней Лиге чемпионов "горнякам" отводили мало шансов и против остальных соперников. А по факту команда Йовичевича обыграла "Лейпциг", не проиграла "Селтику". Будет ли сенсация с "Реалом"? Узнаем в среду, пятого октября, в 22:00.
Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча на видеосервисе MEGOGO.
"Реал" 22:00 "Шахтер"
ЛЧ, Группа F. 3-й тур
5 октября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: И.Кружляк
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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