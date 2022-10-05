Реал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Шахтеру" в последнее время "везет" на "Реал" – это уже третий сезон в Лиге чемпионов (и четвертый в целом), в котором на групповом раунде приходится играть с "Реалом". С одной стороны, это бесценный опыт. С другой – это не очень благоприятные возможности для набора очков.

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Хотя в нынешней Лиге чемпионов "горнякам" отводили мало шансов и против остальных соперников. А по факту команда Йовичевича обыграла "Лейпциг", не проиграла "Селтику". Будет ли сенсация с "Реалом"? Узнаем в среду, пятого октября, в 22:00.

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ЛЧ, Группа F. 3-й тур

5 октября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: И.Кружляк

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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