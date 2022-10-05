Лунин в старте, Модрич в запасе. Уже известен стартовый состав Реала на Шахтер

Сегодня, 5 октября, Шахтер в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Мадриде сыграет против Реала.

Все самые яркие моменты матча Реал - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Мадридцы уже опубликовали стартовый состав. Состав горняков будет чуть позже.

Реал: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Вальверде, Чуамени, Винисиус, Родриго, Менди

Запасные: Луис Лопес, Канисарес, Вальехо, Азар, Модрич, Асенсио, Камавинга, Одриосола, Лукас Васкес, Рюдигер, Мариано

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую трансляцию матча .

Также на ютубе доступна и аудиотрансляция поединка.