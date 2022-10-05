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Лига чемпионов. Манчестер Сити - Копенгаген 5:0. Рутина
Еще два мяча от Холанда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эрлинг Холанд продолжает забивать в каждом матче, “Манчестер Сити” снова с разгромным счетом разгромил соперника на своем поле, болельщики “горожан” освистали гимн Лиги чемпионов. Все вышло так, как и должно было.
Де Брюйне, Фоден и Родри остались в запасе на сегодняшний матч, а вот Эрлинг Холанд – нет, и норвежцу понадобилось 32 минуты, чтобы оформить дубль и довести общее количество голов за “Сити” до 19 в 11 официальных матчах.
В Лиге чемпионов у Холанда уже 28 голов в 22 матчах Лиги чемпионов. В свои 22 норвежец забил в ЛЧ на один мяч больше, чем Луис Суарес, сыграв при этом на 51 игру меньше, достиг показателя Райана Гиггза, который сыграл в ЛЧ на 119 поединков больше. В голевой истории турнира норвежца опережают пока еще 27 футболистов.
Pep Guardiola is everyone watching Erling Haaland ???? pic.twitter.com/xy74Qqta9D— Mirror Football (@MirrorFootball) October 5, 2022
Свой первый мяч Холанд забил заняв хорошую позицию в штрафной после прострела Канселу, а затем норвежец сыграл на добивании после удара Гюндогана и сэйва Грабара.
Именно благодаря польскому кипера до 32-й минуты преимущество в счете “Копенгагена” было минимальными. Грабар сделал сэйв после удара Холанда, вытащил мяч после удара Гюндогана низом и сделал еще несколько сэйвов. Был и удар Силвы в штангу.
Холанд притягивает к себе голы, и иногда ему даже не нужно касаться мяча. В третьем голе “Сити” Гомес пробил издали, и мяч после двойного рикошета от Вавро и Хочолавы влетел в ворота. Экс-центрбек “Шахтера” был на пути мяча поскольку играл плотно с Холандом.
The goalscorer ???? The provider. #UCL pic.twitter.com/grokngZjuJ— City Xtra (@City_Xtra) October 5, 2022
На второй тайм норвежец уже не вышел, но “Сити” продолжил забивать голы. Марез реализовал пенальти за фол на Альваресе, а потом аргентинец забил сам свой первый гол в Лиге чемпионов, замкнув прострел алжирца.
Только в конце матча “Копенгагену” удалось нанести свои первые удары в матче, но сначала выручил Эдерсон, во втором ударе после углового мяч разминулся рядом со штангой.
5:0 – по ударам 30:2, в створ 16:0, полное преимущество “Манчестер Сити”.
#UCL nights at the Etihad ????— Manchester City (@ManCity) October 5, 2022
???? 3-0 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/6Qh3J0lBuq
Лига чемпионов, группа G, третий тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Копенгаген” 5:0
Голы: Холанд 7, Холанд 32, Хочолава 39 (авт.), Марез 55 (пен.), Альварес 76
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу (Льюис 57), Диаш, Лапорт, Гомес – Альварес, Гюндоган, Силва (Уилсон-Эсбранд 66) – Марез, Холанд (Палмер 46), Грилиш
“Копенгаген”: Грабара – Кристиансен, Хочолава, Вавро, Дикс (Анкерсен 66) – Йоханнессон, Лерагер (Соренсен 79), Стаменич – Дарами (Харальдссон 56), Карамоко (Йенсен 46), Классон (Мукаиру 66)
Предупреждение: Стаменич 54
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|3
|3
|0
|0
|11-1
|+10
|9
|2
|"Боруссия" Дортмунд
|3
|2
|0
|1
|8-3
|+5
|6
|3
|"Севилья"
|3
|0
|1
|2
|1-8
|-7
|1
|4
|"Копенгаген"
|3
|0
|1
|2
|0-8
|-8
|1
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