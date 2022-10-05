Лига чемпионов. РБ Лейпциг – Селтик 3:1. Шоу одного артиста

Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия)

РБ "Лейпциг" завоевал первые очки в этом евросезоне. В сегодняшнем матче у них было много неудач, однако они все-таки смогли дожать “Селтик”, которого опять не хватило на все 90 минут.

Начали лучше хозяева: Нкунку: пробивал с расстрельной позиции в штрафной, но в створ не попал. Правда, на 12-й минуте "Лейпциг" постигла как раз та самая неудача, ведь голкипер и по совместительству капитан команды Петер Гулачи травмировал правое колено и смог покинуть поле только на носилках.

Но у "быков" второй вратарь точно не "для галочки". На 25-й минуте момент был в Фурухаси, однако Блазвих вытащил его удар из-под поперечины. Через минуту японец снова обострял своим ударом, но на этот раз не попал в створ ворот. В общем, Фурухаси был одной из самых заметных и интересных фигур в этом поединке в составе гостей.

Правда, первыми забили именно хозяева: Нкунку завершил скорую контратаку. Это первый гол в трех матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов для француза. С почином.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Лейпцига", однако на старте второго тайма сразу же восстановился паритет. Тот же неугомонный Фурухаси стал автором ассиста. Именно японец собрал возле себя много соперников, скотил под удар Жоте и тот пробил мимо Блазвиха Жоти. Здесь бы и Гулачи не спас.

Преимущество "Лейпцига" на поле было слишком большим, чтобы счет оставался равным. Хозяева давили: сначала Собослаи попал в штангу, потом еще и забил гол, но его отменили из-за офсайда.

А уже на 64-й минуте Андре Силва – автор первого ассиста – снова вывел "быков" вперед. Харт вынес мяч точно на Собослаи, тот отдал на португальского нападающего – дальше было дело техники. Спустя 13 минут Силва оформил дубль и закрыл вопрос победителя в матче, замкнув прострел с фланга.

Теперь у "быков" три очка и они уступают один балл "Шахтеру", находясь на третьем месте. Роль аутсайдера группы на себя взял "Селтик", опустившись на дно турнирной таблицы. Хотя "кельты" через неделю могут взять реванш у "Лейпцига" и все снова перевернуть вверх дном.

"РБ Лейпциг" (Лейпциг, Германия) - "Селтик" (Глазго, Шотландия) 3:1

Голы: Нкунку 27, Силва 64, 77 – Жота 47

"РБ Лейпциг": Гулачи (Блазвих 73) – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг 81) – Шлягер, Кампль (Хайдара 71) – Собослай (Поульсен 82), Нкунку, Вернер (Форсберг 71) – Андре Сил

"Селтик": Харт - Юранович, Уэлш, Енц, Тейлор - О'Райли (Хакшабанович 74), Макгрегор (Абильдгорд 37), Хатате (Маккарте 82) - Маэда (Форрест 75), Фурухаси (Якумакис 82), Жота

Предупреждения: Кампль 54 – О'Райли 59