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Реал Мадрид – Шахтер. 1:0. Быстрый гол от бразильца – Видео

Лига Чемпионов
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Реал Мадрид – Шахтер. 1:0. Быстрый гол от бразильца – Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" пропустил быстрый мяч во встрече третьего тура Лиги чемпионов с "Реалом". Отметился Родриго Гоэс.

Обыгрались перед штрафной игроки "Мадрида" и малейшее пространство Родриго использовал с максимально эффективностью.

14' Родриго – 1:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Родриго Гоэс
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