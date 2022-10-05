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Реал Мадрид – Шахтер. 1:0. Быстрый гол от бразильца – Видео
Главное не посыпаться
Getty Images / Global Images Ukraine
"Шахтер" пропустил быстрый мяч во встрече третьего тура Лиги чемпионов с "Реалом". Отметился Родриго Гоэс.
Обыгрались перед штрафной игроки "Мадрида" и малейшее пространство Родриго использовал с максимально эффективностью.
14' Родриго – 1:0.
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