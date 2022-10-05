Быки дышат в спину Шахтеру. Лейпциг - Селтик 3:1. Обзор матча и видео голов

"Лейпциг" ужасно начал сезон в Лиге чемпионов, но ближе к экватору группового раунда вернулся в борьбу. Победа над "Селтиком" гарантировала "быкам" текущее третье место с минимальным отставанием от "Шахтера".

"Лейпциг" забил "Селтику" трижды, а еще два гола отменили арбитры. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный арбитр: Вальтер Альтманн (Австрия)

"РБ Лейпциг" (Лейпциг, Германия) - "Селтик" (Глазго, Шотландия) 3:1

Голы: Нкунку 27, Силва 64, 77 – Жота 47