Реал Мадрид – Шахтер. 2:0. Красивый розыгрыш от сливок – Видео

"Шахтер" пропускает второй во встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом". На этот раз отличился Винисиус.

Разыгрывали атаку всей троицей Винисиус – Бензема – Родриго. В центральной зоне на этот раз сам оказался Винисиус.

28' Винисиус Жуниор – 2:0.