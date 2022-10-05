Лига Чемпионов
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Реал Мадрид – Шахтер. 2:0. Красивый розыгрыш от сливок – Видео
Ещё не разгром
Фото: twitter.com/realmadrid
"Шахтер" пропускает второй во встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом". На этот раз отличился Винисиус.
Разыгрывали атаку всей троицей Винисиус – Бензема – Родриго. В центральной зоне на этот раз сам оказался Винисиус.
28' Винисиус Жуниор – 2:0.
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