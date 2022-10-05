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В фирменном стиле с хорошей командной работой. ВИДЕО, как Месси забил Бенфике

Лига Чемпионов
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Лео набрал отличную форму

В фирменном стиле с хорошей командной работой. ВИДЕО, как Месси забил Бенфике

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси продлил свою результативную серию уже до шести матчей подряд во всех турнирах. Она началась в игре с "Маккаби" во втором туре Лиги Чемпионов, затем Лео забивал "Лиону" в Лиге 1, по два раза Ямайке и Гондурасу в составе сборной, а также "Ницце". И вот сегодня Месси отличился в игре с "Бенфикой" в ​​третьем туре ЛЧ. Гол получился очень эффектным после красивой комбинации, которую аргентинец сам начал. А пас под удар ему отдал Неймар.

Для Месси это 127-й гол в Лиге Чемпионов, для того чтобы сравняться с Роналду, нужно отличиться еще 13 раз.

Вашему вниманию видео гола Лионеля Месси в игре "Бенфика" - "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Лионель Месси Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж) лучшие голы
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