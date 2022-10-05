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Реал Мадрид – Шахтер. 2:1. Красивейшие ножницы от Зубкова – Видео
Сохраняет надежду
Фото: Getty Images
"Шахтер" отыгрывает один мяч в концовке первого тайма матча третьего тура Лиги чемпионов против "Реала". Зубков забивает ножницами.
Точный навес от Михайличенко и вот уже Зубков выпрыгивает и в падении вколачивает мяч в ворота. Лунин не спас.
39' Александр Зубков – 2:1.
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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 23:01
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scorpius (Ck)
05.10.2022 в 22:59
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 23:05
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 22:59
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