Реал Мадрид – Шахтер. 2:1. Красивейшие ножницы от Зубкова – Видео

"Шахтер" отыгрывает один мяч в концовке первого тайма матча третьего тура Лиги чемпионов против "Реала". Зубков забивает ножницами.

Точный навес от Михайличенко и вот уже Зубков выпрыгивает и в падении вколачивает мяч в ворота. Лунин не спас.

39' Александр Зубков – 2:1.