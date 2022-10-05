Дожали. Зальцбург – Динамо (Загреб) 1:0. Видео гола и обзор матча

"Зальцбург" не доминировал в этом матче. Но сумел дожать соперника на классе – единственный гол австрийцы оформили с пенальти. Хотя у "Динамо" был супер-шанс в конце матча, чтобы уйти от поражения. Но увы…

Смотрите видеообзор поединка третьего тура Лиги чемпионов "Зальцбург" – "Динамо" (Загреб).

Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур

Зальцбург. "Ред Булл Арена"

"Ред Булл Зальцбург" – "Динамо Загреб" 1:0

Гол: Окафор (70, пенальти)