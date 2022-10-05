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Дожали. Зальцбург – Динамо (Загреб) 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Зальцбург - Динамо (Загреб) ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Дожали. Зальцбург – Динамо (Загреб) 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Зальцбург" не доминировал в этом матче. Но сумел дожать соперника на классе – единственный гол австрийцы оформили с пенальти. Хотя у "Динамо" был супер-шанс в конце матча, чтобы уйти от поражения. Но увы…

Смотрите видеообзор поединка третьего тура Лиги чемпионов "Зальцбург" – "Динамо" (Загреб).

Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур
Зальцбург. "Ред Булл Арена"
"Ред Булл Зальцбург" – "Динамо Загреб" 1:0
Гол: Окафор (70, пенальти)

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В статье: Зальцбург (Австрия) Динамо (Загреб)
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