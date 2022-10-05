Реал - Шахтер 2:1. Ожидаемый результат

Даже хейтер не будет спорить, что Михаил Мудрик уже утвердился в роли лидера "Шахтера". По многим причинам. На него чаще всего пасуют, он чаще других бьет и лезет в обводку, о нем чаще всего говорит тренер, и о нем больше остальных пишет пресса. В общем, хотите вы этого или нет, но именно Михаил - первый за многие годы украинский лидер атак донецкого "Шахтера". А можете вспомнить, когда все началось? Если нет, то ловите небольшой исторический экскурс. В прошлом сезоне "Шахтер" точно так же играл с "Реалом" в одной группе ЛЧ, и именно на матч в Мадриде Роберто де Дзерби поставил Мудрика на левое крыло атаки. До стартового свистка это казалось злой шуткой, однако во время и после матча многие игрой воспитанника клуба очаровались. Михаил год назад на "Сантьяго Бернабеу" смог удивить, доказав уровень своего таланта. С того времени к нему все относятся серьезно.

Естественно Мудрик оказался в составе и сегодня. Иначе и быть не могло, особенно в свете его трех голевых в недавней игре против "Металлиста". А вот другой герой того дня, Даниил Сикан, забивший в двух последних играх шесть голов, остался в запасе. Почему? Хороший вопрос, но ответа на него мы не имеем. Йовичевич решил почти не трогать свой стартовый лигочемпионовский состав, дав шанс в нападении Александру Зубкову. И тот по-своему этим воспользовался. В конце первого тайма сегодняшней битвы произошла одна из немногих атак "Шахтера". Мудрик отпасовал слева на Михайличенко, тот зряче подал в штрафную, а Зубков, оказавшись в мертвой зоне между двумя защитниками "Реала", нанес красивейший, и самое главное точный удар боковыми ножницами. Это был единственный светлый момент для команды Йовичевича до перерыва.

В остальном, если говорить прямо, "Шахтер" просто переехали. "Реал" выглядел быстрее, "Реал" выглядел более заряжено, "Реал" выигрывал борьбу и куда чаще создавал опасность у ворот Трубина, единственного, кого можно похвалить за первый тайм в составе гостей. Счет 18:3 по ударам, в принципе, четко символизирует картину. До перерыва "сливочные" забили дважды, и счет 2:1 - вполне приятный для "Шахтера". Первым точным ударом сегодня отличился Родриго. Мадридцы пробирались центром, бразилец сыграл в стеночку со Степаненко, а после четко пробил издали - мяч прошел под рукой Трубина.

Спустя десять минут пришел второй гол. Еще одна чудотворная атака испанцев центром с участием Вальверде, Бензема, Родриго и Винисиуса. Предпоследний отдал голевую, последний - нанес точный удар. В конце же тайма "Шахтер" ответил точным ударом Зубкова (читай абзац выше).

Счет первой половины не устраивал никого. "Горняки", даже несмотря на статус соперника, вряд ли планировали сдаваться, мечтая о том, дабы выровнять показатели на табло. Мадридцев так же не сильно устраивало минимальное преимущество, поскольку оно не позволяло расслабиться. Но даже несмотря на столь скользкие для обеих сторон цифры, результат до конца игры изменен не был. Справедливо ли это? Сказать сложно. С одной стороны, "Шахтер" и дальше старался играть максимально компактно и осторожно, выкладываясь полностью во время обороны. С другой стороны, только за второй тайм "Реал" пробил в сторону ворот Трубина 18 раз, а моменты Бензема, Винисиуса, и завершающая штанга Асенсио, вряд ли подтверждают надежность обороны гостей. Они старались, но фортуна ради них старалась не меньше.

2:1. "Реал" прогнозируемо побеждает на своем поле и берет девять балов в трех играх. У "Шахтера" первое поражение в сезоне, однако шансы на евровесну все еще видны. После трех туров команда Йовичевича продолжает идти вторым в группе.

ЛЧ, Группа F. 3-й тур

5 октября, Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Реал - Шахтер 2:1

Голы: Родриго Силва 13, Винисиус Жуниор 28 - Александр Зубков 39

Реал: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени (Эдуарду Камавинга 75), Родриго Силва (Марко Асенсио 80), Ферлан Менди, Винисиус Жуниор

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Иван Петряк 64), Александр Зубков (Даниил Сикан 64), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Валерий Бондарь

Предупреждение: Валерий Бондарь 55