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Реал - Шахтер 2:1. Ожидаемый результат

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(2 голосов)

Йовичевич впервые проигрывает, но "горняки" остаются на втором месте в группе

Реал - Шахтер 2:1. Ожидаемый результат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Даже хейтер не будет спорить, что Михаил Мудрик уже утвердился в роли лидера "Шахтера". По многим причинам. На него чаще всего пасуют, он чаще других бьет и лезет в обводку, о нем чаще всего говорит тренер, и о нем больше остальных пишет пресса. В общем, хотите вы этого или нет, но именно Михаил - первый за многие годы украинский лидер атак донецкого "Шахтера". А можете вспомнить, когда все началось? Если нет, то ловите небольшой исторический экскурс. В прошлом сезоне "Шахтер" точно так же играл с "Реалом" в одной группе ЛЧ, и именно на матч в Мадриде Роберто де Дзерби поставил Мудрика на левое крыло атаки. До стартового свистка это казалось злой шуткой, однако во время и после матча многие игрой воспитанника клуба очаровались. Михаил год назад на "Сантьяго Бернабеу" смог удивить, доказав уровень своего таланта. С того времени к нему все относятся серьезно.

Естественно Мудрик оказался в составе и сегодня. Иначе и быть не могло, особенно в свете его трех голевых в недавней игре против "Металлиста". А вот другой герой того дня, Даниил Сикан, забивший в двух последних играх шесть голов, остался в запасе. Почему? Хороший вопрос, но ответа на него мы не имеем. Йовичевич решил почти не трогать свой стартовый лигочемпионовский состав, дав шанс в нападении Александру Зубкову. И тот по-своему этим воспользовался. В конце первого тайма сегодняшней битвы произошла одна из немногих атак "Шахтера". Мудрик отпасовал слева на Михайличенко, тот зряче подал в штрафную, а Зубков, оказавшись в мертвой зоне между двумя защитниками "Реала", нанес красивейший, и самое главное точный удар боковыми ножницами. Это был единственный светлый момент для команды Йовичевича до перерыва.

В остальном, если говорить прямо, "Шахтер" просто переехали. "Реал" выглядел быстрее, "Реал" выглядел более заряжено, "Реал" выигрывал борьбу и куда чаще создавал опасность у ворот Трубина, единственного, кого можно похвалить за первый тайм в составе гостей. Счет 18:3 по ударам, в принципе, четко символизирует картину. До перерыва "сливочные" забили дважды, и счет 2:1 - вполне приятный для "Шахтера". Первым точным ударом сегодня отличился Родриго. Мадридцы пробирались центром, бразилец сыграл в стеночку со Степаненко, а после четко пробил издали - мяч прошел под рукой Трубина.

Спустя десять минут пришел второй гол. Еще одна чудотворная атака испанцев центром с участием Вальверде, Бензема, Родриго и Винисиуса. Предпоследний отдал голевую, последний - нанес точный удар. В конце же тайма "Шахтер" ответил точным ударом Зубкова (читай абзац выше).

Счет первой половины не устраивал никого. "Горняки", даже несмотря на статус соперника, вряд ли планировали сдаваться, мечтая о том, дабы выровнять показатели на табло. Мадридцев так же не сильно устраивало минимальное преимущество, поскольку оно не позволяло расслабиться. Но даже несмотря на столь скользкие для обеих сторон цифры, результат до конца игры изменен не был. Справедливо ли это? Сказать сложно. С одной стороны, "Шахтер" и дальше старался играть максимально компактно и осторожно, выкладываясь полностью во время обороны. С другой стороны, только за второй тайм "Реал" пробил в сторону ворот Трубина 18 раз, а моменты Бензема, Винисиуса, и завершающая штанга Асенсио, вряд ли подтверждают надежность обороны гостей. Они старались, но фортуна ради них старалась не меньше.

2:1. "Реал" прогнозируемо побеждает на своем поле и берет девять балов в трех играх. У "Шахтера" первое поражение в сезоне, однако шансы на евровесну все еще видны. После трех туров команда Йовичевича продолжает идти вторым в группе.

ЛЧ, Группа F. 3-й тур
5 октября, Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"
Реал - Шахтер 2:1
Голы: Родриго Силва 13, Винисиус Жуниор 28 - Александр Зубков 39
Реал: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени (Эдуарду Камавинга 75), Родриго Силва (Марко Асенсио 80), Ферлан Менди, Винисиус Жуниор
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Иван Петряк 64), Александр Зубков (Даниил Сикан 64), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Валерий Бондарь
Предупреждение: Валерий Бондарь 55

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (48)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.10.2022 в 00:35
Головне, що не соромно за гру Шахтаря. Щодо Луніна, то я б не звинувачував його в пропущеному голі, - там у Зубкова вийшов феноменальний удар. Ну а перший гол , то там Тарас не доопрацював. Трубін був найкращим.
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+2
0
miruk 81 (львів)
06.10.2022 в 00:31
Розчарував Конопля і як це не дивно Степаненко, дуже багато обрізок від нього
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+1
-2
KpaMapb (Краматорск)
06.10.2022 в 00:22
Потрібно з розумінням ставитися до сьогоднішніх реалій, наразі в гостях з Реалом до останього мати шанс зачіпитися зі нічію - це варто поваги. Забий Конопля в кінці матчу - радів би безмежно, але тоді результат був би не по грі.
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:18
Алєнь,виходь,у тебе свято-чМесі забив.........і про Переса нагадай.........69,96,00,33.....
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
06.10.2022 в 00:28
Завтра у нього після ін'єкцій транквілізаторів буде свіжа інфа від Моссаду та МІ-6 про " Руку Пєрєса"...
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:32
він вжє і з ЦРУ Переса викриває....
+2
-1
Algrab (Костопiль)
06.10.2022 в 00:35
Мабуть психіатри поміняли схему лікування...
+2
-1
avatar
Iгнатенко
06.10.2022 в 00:37
Рахунок 2-1 і велика повага Реала до Шахтаря під час пресконференцій і матчу погубили всі плани Оленя. Та й сепаратиста порхающого Барселоха не видно З вірогідністю в 100% збирались звинувачувати Реал в неповазі до українського футболу в непрості часи, але прогадали, бо в Мадриді не використовують слабші команди для заробляння статистики, як це роблять в Барсі, а потім сил не вистачає навіть на складання конкуренції топ-клубам
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:43
+2
0
Comment06 (Украина)
06.10.2022 в 00:17
Адекватные болельщики опасались разгрома, и первые полчаса игы на фоне тотального мандража горняков предвещали его, но потом из ничего аозник гол Зубкова не без помощи Лунина- и все как- то рассосалось. Во втором тайме молодежь раскрепостилась и местами выглядела вполне прилично. Жаль, не блеснул Мудрик- и перегорел, и не давали разойтись, а Реалу есть повод задуматься о замене Лунина на Трубина. Главное, после первого ожидаемого поражения от сливочных остались на втором месте, а после вероятного второго останемся на третьем. А значит, заветное второе место на финише вполне достижимо.
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+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
06.10.2022 в 00:19
Дырку от бублика Реалу, а не Трубина! Да и Лунин пусть валит в команду где будет играть, а Перес пусть ищет другого лавочника-дублера
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0
-4
Dr. House (Поділля)
06.10.2022 в 00:06
Гарна гра у виконанні обох команд. Після цієї гри Реалу потрібно продавати Луніна і купляти Трубіна))
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+2
-3
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hrdhrd (Украина)
06.10.2022 в 00:09
Не надо еще одному перспективному украинскому вратарю ломать карьеру)) Куртуа тут еще лет 5 как минимум никого не подпустит к старту
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:13
а на підміну? лунін-зєро,треба шукати нового
+2
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
06.10.2022 в 00:14
Там сын Канисареса на подходе, если играет как отец, то отлично
+3
-1
kanoist (мариуполь)
06.10.2022 в 00:06
Скажу так...неплохо,очень даже неплохо смотрелся Шахтёр!!! А гол Зубкова- вообще неожиданность,приятная!)))) Сколько я помню это первая команда без легионеров...
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.10.2022 в 00:05
Занадто поваги було до Реалу. Але не все так безнадійно, як думали до початку виступу Шахтаря в ЛЧ.
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+1
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.10.2022 в 00:04
Шахтар очікувано програв, але цей результат, лише 2:1, є сенсаційним. Чи то Реал не дуже прагнув зайвого - отримати свої 3 очки та й годі, чи то йому був не прун сьогодні, бо навіть по цій грі у другому таймі Реал мав забивати ще як мінімум 2 голи. У Шахтаря хотілось би відзначити Зубкова, який останнім часом несподівано дивує своїм гравецьким прогресом, ну і Трубін, який виконав добросовісно свої обов'язки, а також Матвієнка, який стабільно надійний центрбек.Також варто зазначити, що Шахтар не запанікував, щоправда і Реал не кинувся добивати свого суперника.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2022 в 00:05
добивать? а может, боялись мишу-ракету?))
Ответить
0
-5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.10.2022 в 00:17
Швидкість у Мудрика є, але ось футбольної мудрості у нього катма.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
06.10.2022 в 00:03
И что часто резало глаз, так это выманивание Трубиным и защитниками игроков Реала в своей штрафной - такое впечатление, что Де Дзерби уходя забыл конспект на тренерской скамейке, а Йова его нашел))
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2022 в 00:04
легче научить с нуля, чем переучивать))))
Ответить
0
-3
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:03
луніна-накуй,Трубін-красава..........Анчелоті-битою цих засранців відмахати,шоб у футбол грали,а не вимахувалсь.....
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+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
06.10.2022 в 00:05
Ну хоть наконец-то не потеряли очки с Луниным на воротах, уже сломал эту тенденцию. Может и уверенность обретет, ему еще как минимум до Эль Класико играть в старте. Куртуа с восстановлением торопить не будут, потихоньку подведут к Барселоне.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2022 в 00:06
а разве ленин был НА воротах? вроде, в них стоял))
0
-2
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:09
Хард,якщо з луніним на класико вийдем-тут краще не з'являтись......
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
06.10.2022 в 00:11
Главное чтобы не под воротами)) Тем более с лениным, упаси господь
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2022 в 00:03
петряк вообще зачем?
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
06.10.2022 в 00:05
Пусть будет, авось пригодится. Я вот Зубкова тоже до этого ругал, а он помаленьку исправляется.
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
06.10.2022 в 00:02
Проблема Шахтера в таких матчах в том, что в ЧУ им почти никто подобных задач не ставит, и обороняться по 80 из 90 минут не приходится, а здесь постоянно давление. Первые 40 минут выглядели дворовой командой. Но молодцы, достойно сражались, забили гол, да и Трубин топ. Реал же продолжает малой кровью набирать очки, и правильно, в таком сезоне не стоит перенапрягаться в групповом этапе.
Ответить
+5
0
download1 (huyersk)
06.10.2022 в 00:06
Малою кров'ю ? Да Реал дупу рвав увесь матч ,думали самоствердитись зі слабкими - не на тих напали!
Ответить
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
06.10.2022 в 00:08
Ну ладно уж вам преувеличивать, тут Винисиус только моментов запорол на 3 матча вперед. Несколько раз с ленточки выбивали. Просто не зашло у Реала то, что могло зайти. 2-1 тут скорее случайность, чем закономерность
+2
0
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:06
Бензема -терміново приціл протерти,і на Хетафе пристрілятися.....
Ответить
+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
06.10.2022 в 00:14
Да, Бенз пока не набрал форму, видно что очень старается, но пока не идет мяч в ворота
+2
0
download1 (huyersk)
06.10.2022 в 00:22
Ну м'ячи не залітали не просто так, а тому що чинився величезний супротив! На вирішальний удар у гравців не залишалось вже свіжості!
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
05.10.2022 в 23:59
В общем, то без сюрпризов - Реал в эконом-режиме, 2-3 раза простил. Шахтер - в меру возможностей, но сильно робко в атаке, часто не знали что делать и куда бежать. Похоже, что на многих давил авторитет соперника. Из позитива то, что проиграли минимально - возможно Реалу приграют все в группе и в конце очень пригодится разница мячей.
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0
-1
download1 (huyersk)
05.10.2022 в 23:58
Той випадок, коли поразка як перемога.Той випадок, коли не було і хвилини, щоб відійти відлити.Той випадок, коли пощастило с тренером .Той рідкий випадок, коли на полі КОМАНДА. Той випадок, коли несправедливо маринували талановитих хлопців. Ці хлопці козацького роду!! Слава Україні!
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2022 в 00:00
тот случай, когда замены на 88-й минуте))) это шо за прикол такой - тянуть время? не выигрывали же...
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0
-4
DNI (Lviv)
05.10.2022 в 23:57
Було зрозуміло що суперник сильнішийАЛЕ!!!11українців з них велика частина- молодняк, тренер ставить команді гру в пас! з Реалом!, Так є помилки, Але видно, що є Потенціал, треба час... Було цікаво дивитись матч
Ответить
+5
-2
Oлeкcин (Н.)
05.10.2022 в 23:57
Ничего, в ответной игре отыграемся!
Ответить
+3
-3
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:10
.......
Ответить
+1
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
05.10.2022 в 23:57
Не є безнадійні,що радує.
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 23:56
Шахтар бодався, за що їм Респект! Але Реал це Реал...Це не вчорашнє безвольне синьо-гранатове позоріщє...
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+6
-3
sasha_lv (Львів)
06.10.2022 в 00:11
Ответить
+1
-1
efim423 (odessa)
05.10.2022 в 23:55
Конопля мог второй ложить
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+5
-1
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scorpius (Ck)
05.10.2022 в 23:55
Приемлемо
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+4
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.10.2022 в 23:54
Проиграли, но не опозорились. Молодцы!
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+8
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.10.2022 в 23:53
с неразгромом!)))
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+5
-1

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