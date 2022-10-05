"Челси" покидает дно группы Е, уверенно разобравшись с "Миланом" на своём поле. В первую очередь перфоманс "синих" был убедителен с оборонительной точки зрения, напомнив лучшие еврокубковые перфомансы лондонцев эпохи Томаса Тухеля. Такой была первая громкая победа Грэма Поттера у руля "синих". "Россонери" же приехали на Бридж с обескровленным составом, дали достойный бой в первой половине, но затем перестали успевать за соперником.

Сегодня "Челси" впервые при Поттере вышел в тройке сзади, явно опасаясь Рафы Леао. "Синие" не впечатляли в атаке, но без мяча были на высоте. "Милан" тоже строит свою игру на агрессивной игре без мяча – команда Стефано Пиоли низко обороняться банально не умеет. Эта были 90 минут единоборств и интенсивного футбола.

Поэтому две жёлтые у "россонери" в первые четверть часа намекали, что гости за соперником не успевают. "Челси" начал угрожать со стандартов, и вскоре повёл. Три корнера подряд Тьяго Силва оказывался на ударной позиции. Первые два раза Тэтэрушану выручил, но на третий раз Фофана успел на подбор и забил первый мяч за новый клуб. Но вскоре Уэсли уходил с поля в слезах, но хотя бы на своих ногах – 80-миллионный новичок получил повреждение колена в единоборстве с Леау. До этого Фофана один раз успел эффектно остановить Леао, и один раз потерять мяч на своей половине, но бесподобный Тьяго Силва выручил партнёра.

"Челси" образцово оборонялся, но в компенсированное время мяч чудом не побывал в воротах Кепы. Леао на фланге прорвался сквозь таких монстров, как Джеймс и Чалоба, но де Кетеларе не реализовал выход с Кепой, а Крунич умудрился запустить мяч выше ворот с пары метров, лишив своей команды шанса зацепиться за результат. Это были первые удары "россонери" в матче, и последний реальный момент отличиться.

Старт второго тайма снял все вопросы об исходе встречи. У "Челси" заработали коронные фланговые механизмы, и полезший в ещё более высокий прессинг "Милан" вскоре поплатился за риск. Сначала прошла типичная комбинация Маунта и Чиллуэлла с открыванием Бена в полуфланге – одна из наработок бывшего тренерского штаба. Бен неудачно подал, но на противоположном фланге мяч подобрал Джеймс, и точно навесил на Обамеянга. Габонец спокойно отправил мяч в сетку, отметившись вторым мячом за два матча. Рождение долгожданного бомбардира "Челси"? Посмотрим.

Через 5 минут Стерлинг с Джеймсом разыграли комбинацию уже справа, и Рис на полном ходу влетел в штрафную, добежал до края вратарской, и влепил в верхний ближний угол. 3:0. Игра была закончена.

"Челси" провёл образцовый оборонительный перфоманс и заслуженно поднялся на второе место в таблице. "Милан" был полностью нейтрализован, Леао закрыт, а Жиру так и вовсе на связь не выходил – Силва его полностью сожрал. Но грустить "россонери" некогда. В субботу их ждёт битва с "Ювентусом", а в следующий вторник надо давать бой "Челси" на "Сан-Сиро". В случае ещё одного поражения у итальянцев могут возникнуть серьёзные проблемы с выходом из квартета.

Лига Чемпионов, группа Е. 3-й тур

Лондон, Стэмфорд Бридж

Челси – Милан 3:0

Голы: Фофана 24, Обамеянг 56, Джеймс 61

"Челси": Кепа – Фофана (Чалоба, 38), Тьяго Силва, Кулибали – Джеймс, Лофтус-Чик, Ковачич (Жоржиньо, 66), Чилуэлл – Маунт (Хавертц, 74), Стерлинг (Броя, 75) – Обамеянг (Галлахер, 65)

"Милан": Тэтэрушану – Дест, Калулу, Томори, Балло-Туре – Тонали, Беннасер (Побега, 73) – Крунич (Габбия, 65), де Кетеларе (Ребич, 65), Леау (Диас, 72) – Жиру (Ориги, 73)

Предупреждения: Ковачич 39, Тьяго Силва 71 – Крунич 7, Балло-Туре 14, Томори 42