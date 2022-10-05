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ЛЧ. Увольнение Лопетеги? Боруссия разгромила Севилью на её поле

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кажется, дни коуча в команде уже сочтены

ЛЧ. Увольнение Лопетеги? Боруссия разгромила Севилью на её поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Лига чемпионов, третий раунд

Севилья - Боруссия 1:4

Голы: Геррейро 6, Беллингем 41, Адейеми 43, Брандт 75 - Эн-Несири 51

Севилья: Боно, Теллес, Салас, Кармона, Навас, Ракитич, Гудель, Хордан, Сусо, Эн Несири, Иско.

Боруссия: Майер, Герейро, Шлоттербек, Зюле, Менье, Озкан, Белингем, Джан, Брандт, Адееми, Мукоко.

Предупреждения: Гудель 3, Эн-Несири 22, Ламела 69, Салас 90 - Озкан 71

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Севилья
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