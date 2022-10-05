Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Увольнение Лопетеги? Боруссия разгромила Севилью на её поле
Кажется, дни коуча в команде уже сочтены
Getty Images/Global Images Ukraine
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Лига чемпионов, третий раунд
Севилья - Боруссия 1:4
Голы: Геррейро 6, Беллингем 41, Адейеми 43, Брандт 75 - Эн-Несири 51
Севилья: Боно, Теллес, Салас, Кармона, Навас, Ракитич, Гудель, Хордан, Сусо, Эн Несири, Иско.
Боруссия: Майер, Герейро, Шлоттербек, Зюле, Менье, Озкан, Белингем, Джан, Брандт, Адееми, Мукоко.
Предупреждения: Гудель 3, Эн-Несири 22, Ламела 69, Салас 90 - Озкан 71
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Шахтер. 2:1. Красивейшие ножницы от Зубкова – Видео
- "Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины
- Худший матч в сезоне. Шахтер разгромно проиграл Реалу в матче Юношеской лиги
- Реал - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 13:03 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.10.2022
- 08:50 Прогнозы на футбол Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.09.2022
- 16:05 Зарубежные Обнимашки? Гвардиола поругался с арбитром после матча – Пеп забавно отреагировал на горчичник
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet