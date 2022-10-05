ЛЧ. Маккаби разгромил по попаданиям в стойки, Ди Мария - по блестящим ассистам

Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Маккаби" Хайфа 3:1

Голы: Рабио 35, 83, Влахович 50 - Давид 75

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Бонуччи 68), Данило, Бремер, Де Шильо (Сандро 46), Паредес (Миретти 85), МакКенни, Рабио, Костич (Локателли 67), Влахович (Кен 73), Ди Мария

"Маккаби": Д. Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Сек, Гольдберг, Корню (Хазиза 60), Мохамед (Рукавица 84), Абу Фани (Лави 72), Шери, Пьерро (Давид 73), Чибота (Ацили 60)

Предупреждения: Сандро 80 - Чибота 52

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

"Черный сентябрь" "Ювентуса", как его назвала Gazzetta Dello Sport, закончился. Начался октябрь. Довольно серый, неоднозначный, неспокойный. С протестами ультрас, без особой поддержки болельщиков. Сегодня официально присутствовали 28 тысяч на 41-тысячном стадионе, из них две тысячи болельщиков "Маккаби". Визуально в целом выглядело меньше, а болельщиков гостей было скорее тысячи четыре. И все же в октябре "Юве" добыл уже две победы, забил шесть мячей.

Из-за поста Судного Дня гости были вынуждены выпустить стартовый состав, который никогда не выпускали. С минимальным присутствием постившихся. Неудивительно, что этот состав выглядел неуверенно. Он трижды ошибся в обороне в первом тайме. Несмелость Костича и Влаховича и ужасный удар Душана практически в пустые ворота, сейв Коэна от еще одного удара низом девятого номера туринцев, блестящий пас вразрез Ди Марии и удар Рабио под перекладину...

Впрочем, и "Ювентус" никак нельзя сказать, что выглядел уверенно. По ударам по воротам первый тайм проиграл (как и весь матч, итог - 15:19) , по владению мячом чуть не проиграл, большую часть времени играл уныло и без идей.

Второй тайм уже был гораздо веселее. "Маккаби" пропустил в его дебюте, как и против "Бенфики" в первом туре, "Ювентус" забил в дебюте, как и "Болоньe" три дня тому. Вновь блестящий пас Ди Марии вразрез. Вскоре с еще одного такого тот же Влахович пробил во вратаря. Но и "Маккаби" проснулся. Постившиеся вышли на поле. Ацили попадал в стойку и с игры, и с штрафного с фланга. Шери отдал вразрез в стиле Ди Марии, и еще одна замена, Давид, обошел Щесны и забил.

И все же победил "Ювентус". Ди Мария навесил угловой на голову Рабио. Адриен, не забивавший в предыдущих 50-ти матчах за клуб, оформил дубль. А Ацили вновь попал в стойку...

Наконец-то лед тронулся. "Юве" набрал первые очки, одержал первую победу в Лиге Чемпионов нынешнего сезона и может заявить, что начал погоню за "Бенфикой" и ПСЖ. Еще и забил три мяча. Но если бы не гений Ди Марии и не жуткое невезение Ацили - вряд ли все завершилось бы удачно для него. Работы еще очень много, и даже через неделю в Хайфе против симпатичного и уже на этот раз голодного лишь на очки (пока что ноль) "Маккаби" будет крайне сложно.