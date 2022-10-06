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Трубин вне конкуренции, Лунин не самый плохой в Реале. Известны оценки игроков матча Реал - Шахтер
Худшим признан Конопля, а у Реала - Карвахаль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал whoscored выставил свои оценки игрокам "Шахтера" в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Реала".
Лучшим стал голкипер Анатолий Трубин. Он получил оценку 8.2. В тройку также вошли Валерий Бондарь (7.1) и Богдан Михайличенко (7.1). Худшим в "Шахтере" стал Ефим Конопля – 5.9.
скриншот - whoscored
Также оценки получили игроки "Реала". Худшим в составе мадридцев стал вышедший на замену Марко Асенсио. А среди игроков основы – Дани Карвахаль (6.3). Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил оценку 6.7.
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