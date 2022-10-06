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Дубль Холанда, автогол Хочолавы и другое. Видео. Как Манчестер Сити разгромил Копенгаген (5:0)
Манчестер Сити - Копенгаген ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Интриги по поводу результата в этом противостоянии не было. Была интрига – оформит ли очередной хет-трик Холанд? И он был близок, забил два мяча еще в первом тайме, но затем Гвардиола его сменил.
Отмечаем автогол бывшего игрока "Шахтера" Давида Хочолавы. Ну и многое другое. Смотрите, как это было, в видеообзоре.
Лига чемпионов, группа G, третий тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Копенгаген” 5:0
Голы: Холанд 7, Холанд 32, Хочолава 39 (авт.), Марез 55 (пен.), Альварес 76
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