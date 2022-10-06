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Лопетеги – аут. Севилья - Боруссия (Дортмунд) 1:4. Видео голов и обзор матча
Севилья - Боруссия (Дортмунд) ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" не удивила. Команда находится в глубочайшем кризисе, и этот матч начинала как аутсайдер. Как аутсайдер и отыграла. О плей-офф турнира уже практически можно забыть, но еще предстоит борьба за Лигу Европы с "Копенгагеном".
И уже под руководством нового тренера. После этого матча "Севилья" официально уволила Хулена Лопетеги. Его место займет Хорхе Сампаоли. А видео разгрома – ниже.
Лига чемпионов, третий раунд
"Севилья" - "Боруссия" 1:4
Голы: Геррейро 6, Беллингем 41, Адейеми 43, Брандт 75 - Эн-Несири 51
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