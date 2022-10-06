Анчелотти: Мы играли очень хорошо, но с реализацией были проблемы

Тренер "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Шахтером" (2:1) пообщался с прессой.

- Да, мы играли очень хорошо, мы очень хорошо комбинировали, но с реализацией все было не так хорошо, хотя мы нанесли и много ударов по воротам. В таких играх иногда появляются сложности, но мы хорошо контролировали ситуацию, давление было хорошим, в защите тоже, мы старались изо всех сил, чтобы Шахтер не играл комфортно, и нам это удалось.

- Вы выглядели разозленным после 2:1. Что вы сказали свои игрокам?

- Играть более компактно. Это был непростой матч. При 2:0, иногда ты теряешь концентрацию, делаешь на одно усилие меньше... Это и произошло в конце первого тайма. Но мы справились.

- Родриго лучше играет на острие или в роли второго нападающего?

- Его позиция немного изменилась, мы подумали о том, чтобы усилить давление на центральных защитников, и он больше был на острие. Он очень хорошо взаимодействовал с Бензема, с его качествами он может играть где угодно.

- Прокомментируйте, почему вы выпустили Чуамени вместо Камавинги?

- Это было сделано просто для того, чтобы получить свежие ноги, Чуамени и Кроос много работали, они подустали. В этом и вся причина.

- С этим календарем вы наверное хотите как можно скорее оформить выход из группы.

- Думаю, у нас есть возможность закрыть группу на следующей неделе, и это было бы важно. У нас через три дня будет еще одна игра, и мы думаем об этом.

- Возможно, будет ротация в этом матче?

- Да, в субботу некоторые игроки получат отдых