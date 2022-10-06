Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Мы играли очень хорошо, но с реализацией были проблемы
Реал обыграл горняков со счетом 2:1
Фото: twitter.com/realmadrid
Тренер "Реала" Карло Анчелотти после
- Да, мы играли очень хорошо, мы очень хорошо комбинировали, но с реализацией все было не так хорошо, хотя мы нанесли и много ударов по воротам. В таких играх иногда появляются сложности, но мы хорошо контролировали ситуацию, давление было хорошим, в защите тоже, мы старались изо всех сил, чтобы Шахтер не играл комфортно, и нам это удалось.
- Вы выглядели разозленным после 2:1. Что вы сказали свои игрокам?
- Играть более компактно. Это был непростой матч. При 2:0, иногда ты теряешь концентрацию, делаешь на одно усилие меньше... Это и произошло в конце первого тайма. Но мы справились.
- Родриго лучше играет на острие или в роли второго нападающего?
- Его позиция немного изменилась, мы подумали о том, чтобы усилить давление на центральных защитников, и он больше был на острие. Он очень хорошо взаимодействовал с Бензема, с его качествами он может играть где угодно.
- Прокомментируйте, почему вы выпустили Чуамени вместо Камавинги?
- Это было сделано просто для того, чтобы получить свежие ноги, Чуамени и Кроос много работали, они подустали. В этом и вся причина.
- С этим календарем вы наверное хотите как можно скорее оформить выход из группы.
- Думаю, у нас есть возможность закрыть группу на следующей неделе, и это было бы важно. У нас через три дня будет еще одна игра, и мы думаем об этом.
- Возможно, будет ротация в этом матче?
- Да, в субботу некоторые игроки получат отдых
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Шахтер. 2:1. Красивейшие ножницы от Зубкова – Видео
- "Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины
- Худобяк – о войне: Когда я еще раз перечитал историю Украины, то выглядело так, что без этого нельзя было обойтись
- Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга