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Крах чемпиона Серии А. Челси – Милан 3:0. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Челси - Милан ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Крах чемпиона Серии А. Челси – Милан 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" вернул себе звание сильнейшей команды Серии А – и теперь сражается за славу в Лиге чемпионов. Ближайшая цель – выход в плей-офф турнира, однако "Челси" заставил итальянцев затормозить. Разгром в Лондоне – болезненный удар по амбициям.

Но есть еще второй матч против "Челси" и еще два матча против менее статусных команд группы. Поэтому можно наверстать упущенное. Однако уроки из сегодняшнего провала извлечь нужно.

Как это было – смотрите в видеообзоре.

Лига Чемпионов, группа Е. 3-й тур
Лондон, Стэмфорд Бридж
"Челси" – "Милан" 3:0
Голы: Фофана 24, Обамеянг 56, Джеймс 61

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Милан
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