Крах чемпиона Серии А. Челси – Милан 3:0. Обзор матча, видео голов

"Милан" вернул себе звание сильнейшей команды Серии А – и теперь сражается за славу в Лиге чемпионов. Ближайшая цель – выход в плей-офф турнира, однако "Челси" заставил итальянцев затормозить. Разгром в Лондоне – болезненный удар по амбициям.

Но есть еще второй матч против "Челси" и еще два матча против менее статусных команд группы. Поэтому можно наверстать упущенное. Однако уроки из сегодняшнего провала извлечь нужно.

Как это было – смотрите в видеообзоре.

Лига Чемпионов, группа Е. 3-й тур

Лондон, Стэмфорд Бридж

"Челси" – "Милан" 3:0

Голы: Фофана 24, Обамеянг 56, Джеймс 61