Обязательная программа. Ювентус – Маккаби (Хайфа) 3:1. Обзор матча и видео голов

"Ювентус" проиграл ПСЖ, проиграл "Бенфике". Проиграть и "Маккаби" было бы слишком даже для такой кризисной команды, какой сейчас является "Юве". Первую часть обязательной программы команда Аллегри выполнила. Если заберет три очка и на поле израильтян, то можно будет думать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

Но пока подытожим матч в Турине. Смотрите видеообзор победы "Ювентуса".

Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Маккаби" Хайфа 3:1

Голы: Рабио 35, 83, Влахович 50 - Давид 75