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Обязательная программа. Ювентус – Маккаби (Хайфа) 3:1. Обзор матча и видео голов
Ювентус - Маккаби (Хайфа) ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" проиграл ПСЖ, проиграл "Бенфике". Проиграть и "Маккаби" было бы слишком даже для такой кризисной команды, какой сейчас является "Юве". Первую часть обязательной программы команда Аллегри выполнила. Если заберет три очка и на поле израильтян, то можно будет думать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.
Но пока подытожим матч в Турине. Смотрите видеообзор победы "Ювентуса".
Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Маккаби" Хайфа 3:1
Голы: Рабио 35, 83, Влахович 50 - Давид 75
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