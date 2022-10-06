  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. На гол Месси нашёлся ответ. Бенфика – ПСЖ 1:1. Видеообзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На гол Месси нашёлся ответ. Бенфика – ПСЖ 1:1. Видеообзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Бенфика - ПСЖ ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

На гол Месси нашёлся ответ. Бенфика – ПСЖ 1:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Месси забил классный гол. Видно, что аргентинец снова обретает себя, играет в свое удовольствие. Но не всегда его поддерживает команда. На поле "Бенфики", по крайней мере, развить успех парижанам не удалось. "Орлы", в свою очередь, забили в ответ и ушли от поражения.

В этой группе, где также представлены "Ювентус" и "Маккаби", будет очень интересная борьба за распределение первых двух мест.

Видеообзор матча "Бенфика" - ПСЖ – ниже.

3-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" - "ПСЖ" - 1:1
Голы: Данилу, 41 (автогол) - Месси, 22

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде