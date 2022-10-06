На гол Месси нашёлся ответ. Бенфика – ПСЖ 1:1. Видеообзор матча

Месси забил классный гол. Видно, что аргентинец снова обретает себя, играет в свое удовольствие. Но не всегда его поддерживает команда. На поле "Бенфики", по крайней мере, развить успех парижанам не удалось. "Орлы", в свою очередь, забили в ответ и ушли от поражения.

В этой группе, где также представлены "Ювентус" и "Маккаби", будет очень интересная борьба за распределение первых двух мест.

Видеообзор матча "Бенфика" - ПСЖ – ниже.

3-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Данилу, 41 (автогол) - Месси, 22