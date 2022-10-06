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На гол Месси нашёлся ответ. Бенфика – ПСЖ 1:1. Видеообзор матча
Бенфика - ПСЖ ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Месси забил классный гол. Видно, что аргентинец снова обретает себя, играет в свое удовольствие. Но не всегда его поддерживает команда. На поле "Бенфики", по крайней мере, развить успех парижанам не удалось. "Орлы", в свою очередь, забили в ответ и ушли от поражения.
В этой группе, где также представлены "Ювентус" и "Маккаби", будет очень интересная борьба за распределение первых двух мест.
Видеообзор матча "Бенфика" - ПСЖ – ниже.
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"Бенфика" - "ПСЖ" - 1:1
Голы: Данилу, 41 (автогол) - Месси, 22
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