Холанд обошел Луиса Суареса по количеству голов в Лиге Чемпионов

Норвежский супербомбардир Эрлинг Холанд продолжает уверенное движение к вершинам футбола. В данном случае говорим о вершине в рейтинге бомбардиров Лиги/Кубка Чемпионов за все времена.

В игре "Манчестер Сити" против "Копенгагена" Холанд отметился дублем. Наверняка мог бы и на очередной хет-трик претендовать, но Хосеп Гвардиола заменил его в перерыве (горожане в итоге победили 5:0).

Поэтому на сегодняшний день Эрлинг имеет в своем активе 28 голов в рамках Лиги Чемпионов, которые он набил в 22 матчах за "Зальцбург", "Боруссию" и, собственно, "Сити". Это уже на один больше, чем у таких звезд как Ривалдо и Луис Суарес, сыгравших по 73 поединка в ЛЧ. Ныне Холанд сравнялся с Райаном Гиггзом и Жан-Пьером Папеном, а следующий забитый мяч позволит ему догнать Трезеге, Маккая и Клюйверта.

Лидирует, как известно, Криштиану Роналду, забившему 140 голов. Далее следует Месси – Лео в среду улучшил свою статистику в матче с "Бенфикой", сейчас у него 127 мячей. Замыкает тройку Роберт Левандовский – 89 голов, но Карим Бензема недалеко – 86 голов.