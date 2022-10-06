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Холанд обошел Луиса Суареса по количеству голов в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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А сыграл гораздо меньше матчей

Холанд обошел Луиса Суареса по количеству голов в Лиге Чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Норвежский супербомбардир Эрлинг Холанд продолжает уверенное движение к вершинам футбола. В данном случае говорим о вершине в рейтинге бомбардиров Лиги/Кубка Чемпионов за все времена.

В игре "Манчестер Сити" против "Копенгагена" Холанд отметился дублем. Наверняка мог бы и на очередной хет-трик претендовать, но Хосеп Гвардиола заменил его в перерыве (горожане в итоге победили 5:0).

Поэтому на сегодняшний день Эрлинг имеет в своем активе 28 голов в рамках Лиги Чемпионов, которые он набил в 22 матчах за "Зальцбург", "Боруссию" и, собственно, "Сити". Это уже на один больше, чем у таких звезд как Ривалдо и Луис Суарес, сыгравших по 73 поединка в ЛЧ. Ныне Холанд сравнялся с Райаном Гиггзом и Жан-Пьером Папеном, а следующий забитый мяч позволит ему догнать Трезеге, Маккая и Клюйверта.

Лидирует, как известно, Криштиану Роналду, забившему 140 голов. Далее следует Месси – Лео в среду улучшил свою статистику в матче с "Бенфикой", сейчас у него 127 мячей. Замыкает тройку Роберт Левандовский – 89 голов, но Карим Бензема недалеко – 86 голов.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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