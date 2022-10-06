Наставник Руха U-19: Неназначенный пенальти заставил йокнуть сердце

Главный тренер "Руха" U-19 Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Заглембе" (0:0), которая позволила выйти во второй этап Юношеской лиги УЕФА. Напомним, первый поединок завершился минимальной победой львовян (1:0).

"Рад за ребят, они фактически победили за счет желания, очень хотели добиться такого результата. Это новый турнир для нас, поэтому психологически тяжело настраиваться и проводить такие игры. Однако после первых нервных минут мы перехватили преимущество, хотя не реализовали моменты, но добились нужного итога игры.

Желтые карточки и неназначенный пенальти в первом тайме заставили йокнуть сердце, но второй тайм арбитр хорошо отсудил, и мы в течение большей части игрового времени чувствовали себя уже увереннее.

Я доволен действиями ребят. Многие думают, что это просто, однако психология в таких поединках играет огромную роль. Поэтому подчеркну: ребята очень хорошо сыграли. И такая ничья – это для нас победа.

Трудно делать замены при таком ходе событий на футбольном поле, как сегодня, потому что нужно еще войти в сложную игру. К тому же наши футболисты выполняли то, что мы их просили. Теперь будем готовиться к "Динамо". Я в раздевалке поблагодарил их за игру, однако подчеркнул, что только в автобусе в пути домой они смогут порадоваться и отдохнуть, а уже завтра тренировки. Впереди у нас еще одно историческое событие для "Руха" – матчи второго раунда против "Галатасарая", — сказал Пономарев.