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Без Холанда. Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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В УЕФА определились с номинантами

Без Холанда. Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА на своем официальном сайте объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей третьего тура группового этапа турнира.

За награду поборются вингер "Ювентуса" Анхель Ди Мария, защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо, хавбек "Боруссии" Д Джуд Беллингем и нападающий "РБ Лейпцига" Андре Силва.

Ди Мария отдал три голевых пасса в поединке с "Маккаби" из Хайфы (3:1), Ди Лоренцо забил гол в ворота "Аякса" (6:1) и 7 раз возвращал команде владение мячом, Беллингем отдал асист и забил гол в матче против "Севильи (4:1), Силва оформил дубль и результативную передачу во встрече с "Селтиком" (3:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Наполи (Неаполь) РБ Лейпциг Андре Силва Джованни Ди Лоренцо Джуд Беллингем
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