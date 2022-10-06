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Хавбек Руха U-19: Игра с Заглембе прошла по нашему сценарию
Олег Федор – о выходе во второй раунд Юношеской лиги УЕФА
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" U-19 Олег Федор поделился впечатлениями от ничейного матча с "Заглембе" (0:0) в Юношеской лиге УЕФА.
"Эмоции невероятные, очень рад, что удалось выйти победителями. Считаю, что игра прошла по нашему сценарию, минимум на два гола мы заслуживали.
Наши соперники начали давить и прессинговать в третьей зоне. Но мы справились с таким давлением и с 20-й минуты сами уже создавали моменты.
Наш тренер всегда мотивирует нас к максимальной самоотдаче. Кроме того, отличным сюрпризом стало видео, которое записали наши родители с пожеланиями на игру. Это однозначно придало мужество и ответственность во время самого матча.
Я очень хочу и жду момента, чтобы забить очередной гол. На этот раз тоже было достаточно возможностей. Впереди у нас "Динамо" в УПЛ и "Галатасарай" в Юношеской лиге УЕФА, очень сильные соперники, но мы способны достойно им противостоять.
Сегодня в первом тайме арбитр не назначил пенальти, когда меня сбили в штрафной. В тот момент я получил отличную передачу, первым прикосновением решил обрезать дорогую защитнику, а дальше ощутил прикосновение, когда футболист "Заглембе" ударил меня в ногу - по моему мнению, это стопроцентная "точка", — сказал Федор.
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