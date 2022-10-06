  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хавбек Руха U-19: Игра с Заглембе прошла по нашему сценарию
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Руха U-19: Игра с Заглембе прошла по нашему сценарию

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Олег Федор – о выходе во второй раунд Юношеской лиги УЕФА

Хавбек Руха U-19: Игра с Заглембе прошла по нашему сценарию

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" U-19 Олег Федор поделился впечатлениями от ничейного матча с "Заглембе" (0:0) в Юношеской лиге УЕФА.

"Эмоции невероятные, очень рад, что удалось выйти победителями. Считаю, что игра прошла по нашему сценарию, минимум на два гола мы заслуживали.

Наши соперники начали давить и прессинговать в третьей зоне. Но мы справились с таким давлением и с 20-й минуты сами уже создавали моменты.

Наш тренер всегда мотивирует нас к максимальной самоотдаче. Кроме того, отличным сюрпризом стало видео, которое записали наши родители с пожеланиями на игру. Это однозначно придало мужество и ответственность во время самого матча.

Читайте такжеНаставник Руха U-19: Неназначенный пенальти заставил йокнуть сердце

Я очень хочу и жду момента, чтобы забить очередной гол. На этот раз тоже было достаточно возможностей. Впереди у нас "Динамо" в УПЛ и "Галатасарай" в Юношеской лиге УЕФА, очень сильные соперники, но мы способны достойно им противостоять.

Сегодня в первом тайме арбитр не назначил пенальти, когда меня сбили в штрафной. В тот момент я получил отличную передачу, первым прикосновением решил обрезать дорогую защитнику, а дальше ощутил прикосновение, когда футболист "Заглембе" ударил меня в ногу - по моему мнению, это стопроцентная "точка", — сказал Федор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух (Львов) Рух U19 (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде