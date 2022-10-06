Хавбек Руха U-19: Игра с Заглембе прошла по нашему сценарию

Полузащитник "Руха" U-19 Олег Федор поделился впечатлениями от ничейного матча с "Заглембе" (0:0) в Юношеской лиге УЕФА.

"Эмоции невероятные, очень рад, что удалось выйти победителями. Считаю, что игра прошла по нашему сценарию, минимум на два гола мы заслуживали.

Наши соперники начали давить и прессинговать в третьей зоне. Но мы справились с таким давлением и с 20-й минуты сами уже создавали моменты.

Наш тренер всегда мотивирует нас к максимальной самоотдаче. Кроме того, отличным сюрпризом стало видео, которое записали наши родители с пожеланиями на игру. Это однозначно придало мужество и ответственность во время самого матча.