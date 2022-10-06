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Кроос: Реал должен был побеждать Шахтер со счетом 7:1

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Полузащитник "Реала" удивлен минимальной победой над "горняками"

Кроос: Реал должен был побеждать Шахтер со счетом 7:1

Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал поражение от "Шахтера" (2:1) в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

"Бывают такие дни, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы должны были победить со счетом 7:1 или близко к этому. Но в итоге это те же 3 очка. Это была заслуженная победа.

Мы хорошо провели первый тайм, очень хорошо. Мы хорошо прессинговали. Нам все удавалось. Лишь один минус – мы не забили больше голов.

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Анчелотти сказал, что мы должны продолжать играть по-прежнему, потому что победа с разницей всего в один гол… Трудно поверить, что мы выиграли со счетом всего 2:1. Но бывают такие дни. В следующих матчах мяч точно будет чаще попадать в сетку.

Мы хотим поскорее оформить выход из группы. У нас 9 очков из 9, мы провели три очень хорошие игры. Желаем еще одной победы в Варшаве. Мы хотим выйти в плей-офф", - сказал Кроос.

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В статье: Тони Кроос Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
06.10.2022 в 11:18
Нереалізація моментів - ознака низького класу!Як на мене в пів ноги гра була з Осасуною, а тут бігали усі 90хв як скажені, а забити не змогли та бісяться з цього.Шахтар не дозволив, факт!
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+1
0
Зритель (Харьков)
06.10.2022 в 11:02
Реал грав у супер економ-режимі. Було видно, що різниця в класі просто космічна.
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0
-1
MaximSK (Киев)
06.10.2022 в 11:20
Шахтер очень хорошо сыграл в обороне во втором тайме, не давали быть из самых опасных позиции, хотя было очень много потенциально опасных атак.
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+2
0
85tu11 (Харьков)
06.10.2022 в 10:41
Возили кротів, як дітей.
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0
-2
corech (Горловка)
06.10.2022 в 11:38
А вони і є діти.Підрахуй середній вік обох команд.Степаненко-32 р.Матвіенко та Зубков десь по 25.Решта 20-22. Ціна ігроків Реалу рівно вдесятеро більше.Так що хлопці молодці! (думка особиста,нікому не нав'зую)
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+2
0
download1 (huyersk)
06.10.2022 в 11:42
Це очевидно, діти ті, хто цього не розуміє
0
0

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