Кроос: Реал должен был побеждать Шахтер со счетом 7:1

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал поражение от "Шахтера" (2:1) в матче 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

"Бывают такие дни, когда мяч не хочет залетать в ворота. Мы должны были победить со счетом 7:1 или близко к этому. Но в итоге это те же 3 очка. Это была заслуженная победа.

Мы хорошо провели первый тайм, очень хорошо. Мы хорошо прессинговали. Нам все удавалось. Лишь один минус – мы не забили больше голов.

Анчелотти сказал, что мы должны продолжать играть по-прежнему, потому что победа с разницей всего в один гол… Трудно поверить, что мы выиграли со счетом всего 2:1. Но бывают такие дни. В следующих матчах мяч точно будет чаще попадать в сетку.

Мы хотим поскорее оформить выход из группы. У нас 9 очков из 9, мы провели три очень хорошие игры. Желаем еще одной победы в Варшаве. Мы хотим выйти в плей-офф", - сказал Кроос.