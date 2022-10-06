  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с французскими командами? Квиз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с французскими командами? Квиз

Лига Чемпионов
(2 голосов)

На прохождение викторины есть три минуты

Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с французскими командами? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

6 октября октября киевское "Динамо" в рамках третьего тура Лиги Европы 2022/23 на выезде сыграет с французским "Ренном", который вместе со стамбульским "Фенербахче" делит первую строчку в группе В. Киевляне идут четвертыми, проиграв две стартовые встречи.

"Динамовцы" противостояли на выезде "Ренну" чуть меньше четырех лет назад. Вспомните, как завершилась та встреча? Это и другое мы предлагаем вам освежить в памяти, пройдя наш квиз, в котором пойдет речь об истории встреч "Динамо" с клубами из Франции. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей столичной команды против французов исключительно во времена независимости Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде