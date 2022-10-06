Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с французскими командами? Квиз

6 октября октября киевское "Динамо" в рамках третьего тура Лиги Европы 2022/23 на выезде сыграет с французским "Ренном", который вместе со стамбульским "Фенербахче" делит первую строчку в группе В. Киевляне идут четвертыми, проиграв две стартовые встречи.

"Динамовцы" противостояли на выезде "Ренну" чуть меньше четырех лет назад. Вспомните, как завершилась та встреча? Это и другое мы предлагаем вам освежить в памяти, пройдя наш квиз, в котором пойдет речь об истории встреч "Динамо" с клубами из Франции. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей столичной команды против французов исключительно во времена независимости Украины.