  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Петер Гулачи получил серьезную травму в матче против "Селтика"

Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "РБ Лейпцига" Петер Гулачи получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против "Селтика" (3:1).

На 10-й минуте встречи форвард немецкой команды Тимо Вернер сделал пас назад в свою штрафную площадь. Гулачи догнал мяч и отдал пас в одно касание, но сразу после этого упал на землю. Вратарь был вынужден покинуть поле на носилках.

После матча "Лейпциг" сообщил, что у 32-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Вероятнее всего, Петер пропустит как минимум несколько месяцев, а может и не сыграть до конца этого сезона.

Стоит отметить, что Гулачи является ключевым вратарем "Лейпцига". Он отыграл все матчи в этом сезоне. Напомним, 25 октября "быкам" предстоит сыграть второй поединок с "Шахтером" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Читайте такжеЛига чемпионов. РБ Лейпциг – Селтик 3:1. Шоу одного артиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: РБ Лейпциг Петер Гулачи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rbleipzig.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
06.10.2022 в 11:23
Той що привіз перший гол у грі з нами?Шкода..)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде