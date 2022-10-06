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Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок
Петер Гулачи получил серьезную травму в матче против "Селтика"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "РБ Лейпцига" Петер Гулачи получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против "Селтика" (3:1).
На 10-й минуте встречи форвард немецкой команды Тимо Вернер сделал пас назад в свою штрафную площадь. Гулачи догнал мяч и отдал пас в одно касание, но сразу после этого упал на землю. Вратарь был вынужден покинуть поле на носилках.
После матча "Лейпциг" сообщил, что у 32-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Вероятнее всего, Петер пропустит как минимум несколько месяцев, а может и не сыграть до конца этого сезона.
Стоит отметить, что Гулачи является ключевым вратарем "Лейпцига". Он отыграл все матчи в этом сезоне. Напомним, 25 октября "быкам" предстоит сыграть второй поединок с "Шахтером" в групповом этапе Лиги чемпионов.
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