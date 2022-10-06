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Впервые в истории Шахтера в старте команды на матч ЛЧ вышли 11 украинцев
Беспрецедентный случай
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 5 октября, донецкий "Шахтер" на выезде играл против мадридского "Реала". Матч завершился победой "сливочных" со счетом 2:1. За испанскую команду забивали Родриго и Винисиус Жуниор, у "горняков" ответил Александр Зубков.
Интересно, что впервые в истории донецкий клуб на матч Лиги чемпионов вышел с 11 украинцами в стартовом составе. До этого в предыдущие разы в команде в старте были легионеры, даже в первом сезоне.
Тарас Степаненко, Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Марьян Швед, Артем Бондаренко, Александр Зубков, Ефим Конопля, Георгий Судаков, Михаил Мудрик.
Всего в заявке "горняков" на игру было три легионера - Невен Джурасек, Лукас Тейлор и Лассина Траоре. Добавим, что в целом на поле находилось 12 украинцев, ведь в старте "Реала" вышел голкипер Андрей Лунин. Для кипера это был дебют в еврокубковом турнире.
Напомним, после трех туров "Шахтер" сохраняет второе место в группе F, имея в своем активе 4 зачетных пункта.
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