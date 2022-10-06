Месси – автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов - ВИДЕО

УЕФА определил автора лучшего гола по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Награда досталась нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси, который отметился точным ударом в ворота "Бенфики" (1:1).

Среди претендентов были мячи защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэла Геррейру, поразивший ворота "Севильи" (4:1), игрока "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, отличившийся точным ударом со штрафного во встрече с "Рейнджерс" (2:0). Также в списке был нападающий "РБ Лейпцига" Андре Силва, который забил в ворота "Селтика" (3:1).