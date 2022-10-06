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Месси – автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов - ВИДЕО
Аргентинец поразил ворота "Бенфики"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА определил автора лучшего гола по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Награда досталась нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси, который отметился точным ударом в ворота "Бенфики" (1:1).
Среди претендентов были мячи защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэла Геррейру, поразивший ворота "Севильи" (4:1), игрока "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, отличившийся точным ударом со штрафного во встрече с "Рейнджерс" (2:0). Также в списке был нападающий "РБ Лейпцига" Андре Силва, который забил в ворота "Селтика" (3:1).
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