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Месси – автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Аргентинец поразил ворота "Бенфики"

Месси – автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА определил автора лучшего гола по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Награда досталась нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси, который отметился точным ударом в ворота "Бенфики" (1:1).

Среди претендентов были мячи защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэла Геррейру, поразивший ворота "Севильи" (4:1), игрока "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, отличившийся точным ударом со штрафного во встрече с "Рейнджерс" (2:0). Также в списке был нападающий "РБ Лейпцига" Андре Силва, который забил в ворота "Селтика" (3:1).

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Источник:
uefa

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Комментарии (1)
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shpunt (Rivne)
06.10.2022 в 15:42
комбінація Реалу з 2 голом або удар Зуба певно краще буде
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