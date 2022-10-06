Бодался теленок с дубом. Акценты зрителя на игре Реала с Шахтером

Общий рефрен ваших комментариев к матчу в Мадриде благодушен. Мол, ясно было, что проиграем, но, по крайней мере, с достойным счетом, а главное – остались на втором месте в группе.

Кое-кто идет дальше и дорисовывает лишнее: якобы чисто украинский состав "Шахтера" играет "намного лучше", чем тот, в котором доминировали бразильцы. Ну, это уже желаемое за действительное. И еще умилило определение "пободались". Ага, как теленок с дубом.

Я сам обманываться рад и тоже предпочел бы акцентировать на наших недомоментах из серии "не смог раскрутить барабан" - когда и удар толком не состоялся, или к мячу банально не успевали. Как будто и не было полутора десятка РЕАЛьных голевых моментов у наших ворот.

Но с возрастом как-то больше тянет в сторону объективного восприятия. Если ты, конечно, вырос из коротких штанишек фанатского патриотизма.

А реальность такова, что мы имели в пять раз меньше шансов забить, чем соперник, который держал оборону "Шахтера" в напряжении практически с роковой 13-й минуты, на которой открыл счет, и до второй компенсированной – когда не пропустить нам помогла стойка ворот. И это я еще учитываю два наших полумомента. Настоящих, помимо гола Зубкова, по сути, больше и не было.

То есть, логическим итогом игры стали бы какие-нибудь 0:5. Поэтому и имеет смысл говорить о том, что болельщики "Шахтера" отделались легким испугом. Впрочем, многие из них не станут этого признавать – на то они и болельщики. Как там было у Ильфа и Петрова о попавшем под лошадь Великом комбинаторе?

" - Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты. Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут".

Стало быть, давайте проигнорируем тот непреложный факт, что поединок с королевским клубом стал подлинным бенефисом для Трубина – девять раз именно спасавшим команду Йовичевича от гола. И это не считая фактических сэйвов Бондаря, Мудрика и Матвиенко.

Давайте закроем глаза на то, что один лишь Бензема – ярчайшая личность матча – более десятка раз, так или иначе, обострял ситуацию у наших ворот. И сделаем вид, что не слышали, как чаще всего после лидера "Реала" и вратаря "Шахтера" в эфире звучали имена Винисиуса, Вальверде и Родриго.

И лишь после них можно попытаться вспомнить о Мудрике, который принял участие во всех трех эпизодах, несших хоть какую-то угрозу воротам Лунина. Уточню, хоть какую-то реально – не путать с потенциальной!

А возвращаясь к тому, кто и с чем бодался, зафиксируем: даже если считать полумоменты, то единственную возможность сравнять счет Швед упустил на 58-й минуте. После чего "Реал" мог забить еще добрых пять-шесть раз.

И давайте все-таки, кроме табло, хотя бы иногда смотреть и на поле. И, понимая, что "все хорошее не забывается", помнить о том, что "все хорошее и есть мечта". Мечтать не вредно, но избирательно запоминать лишь выгодные для себя моменты, как минимум, наивно.

Потому отскочили – и ладно (я, естественно, о счете). Выиграл Трубин личную дуэль у Бензема, парировав четыре удара из четырех – и славно. Повезло с результатом другого матча группы в Лейпциге – и замечательно, хотя ничья была бы еще веселее.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 3 3 0 0 7-1 +6 9 2 Шахтер 3 1 1 1 6-4 +2 4 3 "РБ Лейпциг" 3 1 0 2 4-7 -3 3 4 "Селтик" 3 0 1 2 2-7 -5 1

На протяжении встречи меня преследовало какое-то дежа вю. После игры вспомнил: я что-то подобное произошло 37 лет назад, когда многих из наших читателей не было даже в проекте. Не поверите, тогда на "Бернабеу" с "Реалом" тягался "Черноморец". В Кубке УЕФА, который, забегая вперед, мадридцы лихо выиграли второй раз кряду. Так вот, счет был зафиксирован такой же, но впрочем, на этом сходство и заканчивается.

Не поленился, нашел отчет о матче. Вот отрывки из него.

"Уже на исходе первой минуты Гордильо рассек оборону гостей и открыл счет. Однако, как отмечает "Ас", "матч постепенно становился все более сложным, когда раз за разом одесситы блокировали и гасили атаки испанцев". После игры тренер гостей Прокопенко подтвердил, что в обороне "Черноморец" сыграл отлично, а вот в атаке намного хуже. В игровой план пришлось внести корректировку уже на 5-й минуте, когда Спицын получил травму, и одесситы сделали первую замену. На поле вышел Багапов. Именно он уже на 6-й минуте отыграл пропущенный гол. Лишь во втором тайме, как считает газета "Ас", "Реалу" удалось вновь "поймать свой ритм", и то ближе к концу, когда Вальдано и провел второй гол. Большинство обозревателей считают, что "Черноморец" превзошел лидера испанского первенства в скорости, активности, выносливости, показав незаурядное мастерство. В течение одной минуты дважды прорывались, например, к воротам "Реала" Морозов и Щербаков. "Реал" активно и в полную силу вел борьбу, но желаемого перевеса добыть так и не сумел".

Вот это я называю "бодаться". Ответный поединок в Одессе завершился нулевой ничьей, и главная заслуга в этом принадлежала фавориту, отыгравшему на редкость осторожно – как ни с кем из других соперников в том евросезоне. Для справки: "Черноморец" в это время в чемпионате своей страны вел борьбу за право остаться в высшей лиге.

В ответке "Шахтера" я жду какого угодно счета, но не этого. А вообще, дай Бог нашему теляте волка піймати. Или хотя бы целым втекти. Но из песни слов не выкинешь: вчера он бодался с дубом.

Подводя же итог первому кругу команды Йовичевича в группе Лиги чемпионов, позволю себе пусть и не бурные, но аплодисменты. Второго места, а главное – конкурентности на поле здесь от нее никак не ожидал. Хоть и продолжаю считать, что пределом возможностей для нынешнего "Шахтера" станет третья позиция и выход в плей-офф Лиги Европы.