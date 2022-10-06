Шахтер вернулся в Варшаву и начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает матч с Львовом

" Шахтер " после поражения 1:2 в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала" вернулся в Варшаву, где уже с пятницы команда начнет подготовку к ответной игре с мадридцами.

Впереди у команды восстановление, а уже в пятницу начнется подготовка к домашней встрече с королевским клубом.

Напомним, матч 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" состоится 11 октября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее клуб договорился с ФК "Львов" о переносе матча УПЛ, поэтому команда Игора Йовичевича получила возможность пропустить тур чемпионата и сразу готовиться к Лиге чемпионов.