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Шахтер вернулся в Варшаву и начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает матч с Львовом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки готовятся к ответке с Реалом

Шахтер вернулся в Варшаву и начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает матч с Львовом

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" после поражения 1:2 в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала" вернулся в Варшаву, где уже с пятницы команда начнет подготовку к ответной игре с мадридцами.

Впереди у команды восстановление, а уже в пятницу начнется подготовка к домашней встрече с королевским клубом.

Напомним, матч 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал" состоится 11 октября в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее клуб договорился с ФК "Львов" о переносе матча УПЛ, поэтому команда Игора Йовичевича получила возможность пропустить тур чемпионата и сразу готовиться к Лиге чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
06.10.2022 в 19:13
А цеГавнюк против
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