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Месси получил травму в матче Лиги чемпионов
Аргентинец, вероятнее всего, сможет сыграть в ближайшем матче "ПСЖ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "ПСЖ" Лионель Месси получил небольшое повреждение в матче против "Бенфики" (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Get French Football News.
По информации источника, у 35-летнего аргентинца небольшой дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего он попросил замену в игре. Тем не менее, травма не носит серьезного характера. Ожидается, что Месси сможет принять участие в гостевом поединке Лиги 1 против "Реймса".
Напомним, матч "Реймс" - "ПСЖ" состоится в субботу, 8 октября. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
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