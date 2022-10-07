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Месси получил травму в матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Аргентинец, вероятнее всего, сможет сыграть в ближайшем матче "ПСЖ"

Месси получил травму в матче Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "ПСЖ" Лионель Месси получил небольшое повреждение в матче против "Бенфики" (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Get French Football News.

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По информации источника, у 35-летнего аргентинца небольшой дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего он попросил замену в игре. Тем не менее, травма не носит серьезного характера. Ожидается, что Месси сможет принять участие в гостевом поединке Лиги 1 против "Реймса".

Напомним, матч "Реймс" - "ПСЖ" состоится в субботу, 8 октября. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Бенфика (Лиссабон) ПСЖ
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Источник:
Get French Football News

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