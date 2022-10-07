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Об ошибке Попова, незаслуженной критике в адрес Лунина и засуженной Барсе. Аудиомнение #169

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интересный мидвик

Об ошибке Попова, незаслуженной критике в адрес Лунина и засуженной Барсе. Аудиомнение #169

Фото: 1-4) Getty Images; 2) СК Днепр-1

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки еврокубков с участием украинских команд и еще два самых интересных на наш взгляд. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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В Мадриде вышло на поле 12 украинцев. Защищаем Лунина, ругаем "Реал" и "Динамо", сравниваем Винисиуса со всеми, кем только можно, хвалим Риса Джеймса, поздравляем Луческу. Почему СК "Днепр-1" не обыграл команду из второго дивизиона Швейцарии и почему увольнение Мирчи не решит проблем киевлян– как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:57 – "Ренн" – "Динамо" (2:1);

05:58 – "Реал" – "Шахтер" (2:1);

15:16 – СК "Днепр-1" – "Вадуц" (2:2);

19:58 – "Челси" – "Милан" (3:0);

27:12 – "Интер" – "Барселона" (1:0);

30:06 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Мирча Луческу Хави Эрнандес Лига чемпионов Барселона Родриго Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ренн Челси (Лондон) Вадуц Артем Беседин Валерий Лучкевич Милан Артем Довбик Андрей Лунин СК Днепр-1 Мейсон Маунт Денис Попов Родриго Гоэс Ансу Фати Подкаст Аудиомнение Рис Джеймс Подкасты UA-Футбол Дензен Дюмфрис Рафаэль Леау
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