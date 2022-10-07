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Об ошибке Попова, незаслуженной критике в адрес Лунина и засуженной Барсе. Аудиомнение #169
Интересный мидвик
Фото: 1-4) Getty Images; 2) СК Днепр-1
Обсуждаем поединки еврокубков с участием украинских команд и еще два самых интересных на наш взгляд. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
В Мадриде вышло на поле 12 украинцев. Защищаем Лунина, ругаем "Реал" и "Динамо", сравниваем Винисиуса со всеми, кем только можно, хвалим Риса Джеймса, поздравляем Луческу. Почему СК "Днепр-1" не обыграл команду из второго дивизиона Швейцарии и почему увольнение Мирчи не решит проблем киевлян– как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:57 – "Ренн" – "Динамо" (2:1);
05:58 – "Реал" – "Шахтер" (2:1);
15:16 – СК "Днепр-1" – "Вадуц" (2:2);
19:58 – "Челси" – "Милан" (3:0);
27:12 – "Интер" – "Барселона" (1:0);
30:06 – Не попадайте в офсайд!
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